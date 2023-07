Confiança, autoestima e beleza passam pela harmonização orofacial

Harmonização orofacial. Esta é a especialidade da jovem cirurgiã-dentista Tamires Ferreira Donato, que trabalha no Centro Médico Clube DS, em Suzano, desde sua abertura, em 2019.

O maior desafio da profissão, segundo ela, é estar sempre se atualizando e estudando para conseguir entregar o melhor para o paciente. Confira agora a entrevista exclusiva concedida pela profissional ao Circuito Alto Tietê.

DS: Como foi a escolha desta especialidade para seguir na sua carreira?

Tamires: Cuidar do bem-estar e saúde do ser humano já é algo gratificante, mas quando vemos os sorrisos, a alegria e a sensação de rejuvenescimento, é ainda melhor. Essa especialidade pode mudar a vida de alguém, pois mexe com confiança, autoestima e beleza. E harmonização não trabalha somente em cima da estética. Ela também consegue melhorar a vida de pacientes que possuem paralisia facial ou assimetrias.

DS: O que é harmonização orofacial?

Tamires: Harmonização orofacial é a especialidade que envolve procedimentos que buscam equilibrar as funções funcionais e estéticas da face, fazendo com que seja possível corrigir assimetrias, melhorar algumas proporções faciais e até mesmo retardar os sinais de envelhecimento.

Hoje as pessoas estão mais antenadas no autocuidado, estão em busca de saúde, de autoestima, de estar bem consigo mesmo. Com isso, a harmonização orofacial pode ajudar estas pessoas a se olharem no espelho e gostarem do que estão vendo.

Dentro da harmonização podemos encontrar procedimentos como botox, preenchimentos, bioestimuladores, fios de pdo, skinbooster etc.

DS: O que você faz no Centro Médico? Como é seu trabalho no dia-a-dia?

Tamires: Atuo como clínico-geral, além de realizar procedimentos de especialidades, como harmonização orofacial e próteses. O dia a dia de um dentista tende a ser corrido e cheio de surpresas, uma vez que atendo pacientes com diversas queixas. Além disso, cada pessoa possui características próprias, dessa forma temos que nos atentar e trabalhar em cima delas, fazendo com que o atendimento seja personalizado. Mas ao finalizar o dia, tenho a sensação de meta cumprida.

DS: O que é mais gratificante no seu trabalho?

Tamires: Conseguir ajudar ao próximo, assim conseguindo ver aquela expressão de alívio, de felicidade, ver o sorriso. É gratificante!

DS: Quem é a Tamires fora do trabalho?

Tamires: Sou uma pessoa tranquila e caseira, mas que ao mesmo tempo gosta de conhecer lugares diferentes, principalmente se forem locais que tenham comidas gostosas. Sempre estou pesquisando locais para viajar, mas nem sempre consigo tirar esses planos do papel por causa da correria do dia a dia.

DS: O que você gosta de fazer nas horas vagas?

Tamires: Amo ver filmes, séries e documentários, e gosto de ler e pesquisar sobre curiosidades de alguns casos reais. A família para mim é um dos pilares mais importantes da minha vida, pois foi a partir dela que me tornei a mulher que sou hoje!

DS: Qual sua missão de vida?

Tamires: Sinto que sempre estou ali para encorajar e aconselhar as pessoas a saírem do limbo e começarem enxergar as coisas positivas que temos na vida, ou seja, gosto de ajudar e ouvir o próximo. Só conseguimos seguir nosso caminho quando vemos luz, quando vemos esperança.