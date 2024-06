Cultura abre a '4ª Mostra de Dança' nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Cultura abre nesta quinta-feira (06/05) “4ª Mostra de Dança de Suzano”, às 19 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro). A entrada é gratuita, sendo necessário apenas chegar com uma hora de antecedência para retirada de ingressos na bilheteria. As atrações se estendem até o dia 20 (quinta-feira) com diversas exibições pela cidade.

A abertura do evento contará com a apresentação dos bailarinos suzanenses Paloma Souza e Diego de Paula, que são premiados internacionalmente, além dos grupos e escolas Arte Dança, Livres Para Dançar e o Grupo Bruna Martins, que são compostas por artistas que atuam no município. No mesmo dia, porém mais cedo, às 8h30, também terá início os espetáculos incentivados por meio da Lei Complementar nº 195/2022, a Lei Paulo Gustavo (LPG), com “Raízes” da proponente Allury Mika, no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 - Jardim Cacique).

No dia seguinte (07/06) as atividades ocorrem em dois locais. Sendo primeiro no Centro Cultural Colorado, às 14 horas, com as apresentações da LPG das bailarinas Isadora Gomes e Lygia Galeano, que exibirão os espetáculos “Percursos” e “Ludos”. Já às 19 horas, encerrando as atividades do dia, o Dr. Armando de Ré recebe as escolas de dança Studio Mnawara, Corpo ao Cubo, Grupo Luana Pinheiro, Fundação Kolping, Le Petit Studio de Dança e, novamente, a proponente Allury Mika, com a obra “Raízes”.

No sábado (08/06), o Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, situado no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), recebe, a partir das 9h30, mais de dez atrações. Entre elas, estão programadas musicais de dança e circenses com Circo Zaza, DJ Gra, Chocolate Ritmos, Lissin, Point Dance, Arte Dança, Livres Para Dançar, LA Arte Espaço Artístico, Dança e Charme, Studio Mnawara, Corpo ao Cubo e Studio Shakese.

Já no domingo (09/06), a bailarina e proponente da LPG, Lygia Galeano, fará uma nova apresentação de “Ludus” e, em seguida, as escolas de dança Balleto Studio de Dança, Dança e Charme e LA Arte Espaço Artístico no Teatro Dr. Armando de Ré, às 19 horas. Na segunda-feira (10/06), além da exibição que o Grupo Bruna Martins fará aos alunos da Escola Estadual Zeikishi Fukuoka, na Cidade Edson, a pasta também programou uma palestra sobre “Como elaborar portfólio e currículo artístico” com a profissional Raquel Teixeira, que ocorrerá no auditório Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro). Vale destacar que para participar da palestra, é necessário entrar em contato com o Casarão das Artes por meio do telefone (11) 4746-4414 ou comparecer diretamente na sede do órgão (rua 27 de Outubro, 271 - Centro), para realizar uma inscrição prévia.

Para a terça-feira (11/06), está previsto a apresentação Balleto Studio de Dança, exclusiva para os alunos da Escola Estadual Professor Olavo Leonel Ferreira, no Jardim Casa Branca. Já na quinta e sexta-feira (13 e 14/06), os espetáculos ocorrem no Dr. Armando de Ré, a partir das 19 horas, e contará com apresentações das escolas Grupo Bruna Martins, Livres Para Dançar, Espaço Eleven, Arte Dança, Balé da Cidade de Suzano e Balleto Studio de Dança, além das proponentes da LGP Isadora Gomes, com a exibição de “Percursos”, e Laudiceia Santos, com o espetáculo “É Hora do Show”.

Já no sábado (15/06), as apresentações serão novamente no Pavilhão Zumbi dos Palmares, a partir das 9h30, e no Dr. Armando de Ré, às 19 horas. Os locais contarão com as exibições dos grupos Dança e Charme, Balé da Cidade de Suzano, LA Espaço Artístico, Zaza Circo, Duda Flashback, Zumba Patrícia Moreira, Cia Alabama, Grupo Luana Pinheiro, Fundação Kolping, Le Petit Studio de Dança, Espaço Eleven e a artista Beka, além da apresentação dos alunos do Programa de Formação Artística (Profart) do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. No dia 16 (domingo), as apresentações acontecem também no Teatro Doutor Armando de Ré, às 19 horas, com apresentações dos grupos Setes Cia de Dança com o espetáculo “Physys”, além dos grupos The Move Crew e Studio Shakese.

Finalizando a mostra, no dia 20, o Centro de Artes e Esportes Unificados Alberto de Souza Candido, o CEU Gardênia (rua Teruo Nishikawa, 512-712 - Jardim Gardênia Azul), recebe, a partir das 19 horas, a proponente da Lei Paulo Gustavo Laudiceia Santos, que apresenta o espetáculo “É Hora do Show”.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a “4° Mostra de Dança de Suzano” representa não apenas um evento cultural de grande importância para a cidade, mas, também, uma oportunidade de valorização e reconhecimento dos talentos locais. “A diversidade de estilos e a qualidade das apresentações evidenciam o potencial artístico presente em Suzano. Além disso, a programação abrangente, que envolve diferentes espaços e públicos, contribui para democratizar o acesso à cultura e fortalecer o cenário da dança na região”, destacou o chefe da pasta.

Programação

Quinta-feira (06/06)

8h30 - Centro Cultural Colorado

Proponente da Lei Paulo Gustavo, Allury Mika, com o espetáculo “Raízes”

19 horas - Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

Bailarinos Diego de Paula e Paloma Souza

Escola Arte Dança

Escola Livres Para Dançar

Grupo Bruna Martins

Sexta-feira (07/06)

14 horas - Centro Cultural Colorado

Proponentes da Lei Paulo Gustavo Isadora Gomes e Lygia Galeano com os espetáculos “Percurso” e “Ludus”

19 horas - Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

Estúdio Mnawara

Corpo ao Cubo

Grupo Luana Pinheiro

Fundação Kolping

Le Petit Studio de Dança

Proponente da Lei Paulo Gustavo, Allury Mika, com o espetáculo “Raízes”

Sábado (08/06)

9h30 - Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares

Circo Zaza

DJ Gra

Chocolate Ritmos

Lissin

Point Dance

Escola Arte Dança

Escola Livres Para Dançar

LA Arte Espaço Artístico

Dança e Charme

Estúdio Mnawara

Corpo ao Cubo

Studio Shakese

Domingo (09/06)

19 horas - Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

Proponente da Lei Paulo Gustavo, Lygia Galeano com o espetáculo “Ludus”

Balleto Studio de Dança

Dança e Charme

LA Arte Espaço Artístico



Segunda-feira (10/06)

Escola Estadual Zeikishi Fukuoka

Grupo Bruna Martins

19 horas - Auditório Orlando Digenova

Palestra “Como elaborar portfólio e currículo artístico” com Raquel Teixeira



Terça-feira (11/06)

Escola Estadual Professor Olavo Leonel Ferreira

Balleto Studio de Dança

Quinta-feira (13/06)

19 horas - Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

Proponente da Lei Paulo Gustavo, Laudiceia Santos com o espetáculo “É Hora do Show”

Espaço Eleven

Proponente da Lei Paulo Gustavo Isadora Gomes com o espetáculo “Percurso”

Grupo Bruna Martins

Sexta-feira (14/06)

19 horas - Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

Escola Arte Dança

Escola Livres Para Dançar

Balé da Cidade de Suzano

Balleto Studio de Dança



Sábado (15/06)

9h30 - Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares

Circo Zaza

Duda Flashback

Zumba Patricia Moreira

Cia Alabama

Beka

Grupo Luana Pinheiro

Fundação Kolping

Le Petit Studio de Dança

Espaço Eleven



19 horas - Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

Balé da Cidade de Suzano

Dança e Charme

Alunos do Profart do Moriconi

LA Arte Espaço Artístico

Domingo (16/06)

19 horas - Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

Setes Cia de dança

The Move Crew

Studio Shakese



Quinta-feira (20/06)

19 horas - CEU Gardênia

Proponente da Lei Paulo Gustavo, Laudiceia Santos com o espetáculo “É Hora do Show”