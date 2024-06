Cultura promove workshop 'Escritor Empreendedor' dia 29

A Secretaria de Cultura de Suzano, por meio da Lei Complementar nº 195/2022, a Lei Paulo Gustavo (LPG), está ofertando 30 vagas para o workshop “Escritor Empreendedor”, destinado a pessoas com 16 anos ou mais. O evento, ministrado pelo escritor Ademiro Alves, o Sacolinha, ocorrerá no próximo dia 29 (sábado), a partir das 9 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro) . As inscrições devem ser feitas de forma on-line e estão disponíveis enquanto durarem as vagas.

O objetivo da capacitação é auxiliar escritores a criar um plano para viver de literatura, fornecendo ferramentas e conteúdos que os ajudem a empreender com seus livros. O workshop irá incluir diversas atividades que prometem amparar tantos novos escritores quanto aqueles que já possuem livros publicados a venderem suas obras, alcançar mais leitores e, eventualmente, viver exclusivamente da produção literária.

A formação que será ministrada por Sacolinha, que é autor de romances e livros de contos, está prevista para acontecer das 9 às 13 horas. Vale destacar que os interessados em participar devem ter 16 anos ou mais e realizar a inscrição por meio do link bit.ly/WorkshopEscritorEmpreendedor.

Segundo o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, essa iniciativa visa fortalecer a literatura local e oferecer oportunidades para que os escritores desenvolvam suas carreiras de forma sustentável. “Queremos que nossos escritores tenham as ferramentas necessárias para transformar sua paixão pela escrita em uma profissão viável e gratificante. O apoio da Lei Paulo Gustavo é fundamental para que possamos oferecer essas formações gratuitas na cidade", afirmou o chefe da pasta.