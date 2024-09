Dois projetos artísticos recebem inscrições até 20 de setembro em Mogi das Cruzes

Dois projetos financiados por editais da Lei Paulo Gustavo acontecem neste mês de setembro em Mogi das Cruzes e selecionam interessados para atuarem como aprendizes.As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por páginas do instagram até o dia 20 de setembro, data em que começa a seleção.

Grafias da Dança é o projeto do fotógrafo Renatto Nomura em parceria com a produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento. Com mais de vinte anos fotografando a arte da dança em Mogi das Cruzes, e com grande atuação com as bailarinas da produtora, Nomura está com duas vagas para pessoas que tenham interesse em acompanhar um shotting de fotos. “A ideia é passar para estes amadores,dicas da fotografia do corpo em movimento, o que requer uma expertise muito diferente de fotografar imagens fixas. Os interessados devem enviar uma mensagem para a página do Instagram @grafiasdadanca, sendo que haverá preferência para jovens a partir dos 17 anos estudantes de escolas públicas ou residentes em bairros periféricos”, explica a produtora artística Fernanda Moretti.

O projeto contempla um ensaio fotográfico com cinco bailarinas e bailarinos mogianos que riscam o espaço da cidade com o gesto dançado e uma exposição destas fotosem outubro. Em meio à exposição de fotos, haverá a arte de dois escultores e duas pintoras mogianas, em telas e esculturas que também eternizam o movimento em suas imagens.

Grafias da dança, portanto, é ensaio fotográfico, exposição de fotos e diálogo com outros registros, outras formas de inscrever na matéria o efêmero, passageiro, fugaz!“Performances dançantes irão acontecer no entorno das obras ao longo da exposição de inauguração que se propõe ser também itinerante”, adianta Fernanda.

Segundo ela, a plena conexão com a cidade de Mogi das Cruzes é a essência do trabalho, por ter como espaço diferentes cenários das vias públicas da cidade e como tempo-movimento a dança de artistas mogianas que aqui se formaram e firmaram. “Estimular o olhar das pessoas para as suas ruas cotidianas, para seus bairros e cidade de todos os dias .... como ser turista na cidade onde moramos.A ação da fotografia com o gesto da dança torna bela cada esquina e atento cada olhar que na maioria das vezes é afobado”, diz a produtora artística.

Videodança



O outro projeto é o “Pulsar”, do cineasta Fábio Nomura também com a produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento. Desta vez, é a videodança que chama aprendizes em uso de drones e filmagem de movimento. Dois jovens serão selecionados para atuar durante os trabalhos e aprender um pouco com a experiência de mais de vinte anos de atuação deste mogiano que já produziu com Moretti em 2011 a videodança “Em 3 Tempos – Ato de Contrição”. Interessados devem enviar mensagem para o Instagram da produtora @arte_do_movimento.

As filmagens acontecem em dois pontos distintos da cidade: a estação de trem Braz Cubas e a Serra do Itapety, e têm como protagonistas os bailarinos Cassiano Takaokae Gabriel e as bailarinas Carla Gonçalves e Fernanda Moretti.

Todas as inscrições serão recebidas via instagram por mensagem de interesse até o dia 20 de setembro.