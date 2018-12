'Festival Literatura e Paisagismo' beneficia mais de 500 pessoas e gera cerca de 50 empregos

As ruas do Jardim Revista, na zona norte de Suzano, ganharam vida nova após a primeira edição do "Festival Literatura e Paisagismo – Revitalizando a Quebrada". A iniciativa inédita que coloriu muros com grafite e poesia idealizada pelo escritor Ademiro Alves, o Sacolinha, beneficiou, em três dias de atividades, mais de 500 pessoas, entre artistas envolvidos, público presente e moradores do bairro. Foram gerados 52 empregos entre equipe de produção, grafiteiros e demais artistas envolvidos.

A ação foi realizada entre os dias 14 e 16 de dezembro em parceria com o Programa de Ação Cultural (ProAC) e contou com o apoio da Associação Cultural Literatura no Brasil (ACLB) e Secretaria de Cultura de Suzano. A expectativa é que o projeto contemple ainda outras 15 mil pessoas com os cartões postais que serão confeccionados de cada um dos espaços revitalizados. Ao todo, serão produzidos 10 mil cartões, sendo mil para cada local que recebeu a ação.

As outras cinco mil pessoas referem-se aos pedestres que diariamente são atraídos pela nova paisagem urbana do Jardim Revista, bem como feirantes e outros comerciantes, além dos passageiros dos ônibus e vans que percorrem as ruas do bairro da periferia de Suzano.

Além do caráter cultural, inclusivo e de sua contribuição com a geração de emprego e renda, o projeto selou o compromisso ambiental. Latas de tintas e materiais descartáveis utilizados na ação como copos de água, saquinhos de lanche, entre outros, foram encaminhados diretamente para a reciclagem.

O idealizador do projeto, escritor Sacolinha, faz uma avaliação positiva desta primeira edição do Festival, iniciativa pioneira e que provocou uma revolução urbana no bairro tanto no aspecto paisagístico quanto cultural. Segundo ele, a ação desmistificou muitos conceitos que caracterizam a vida na periferia:

"As pessoas que vivem em regiões carentes estão acostumadas com o 'não', que quer dizer não tem médico, não tem remédio, não tem escola de qualidade, não tem espaços culturais, bibliotecas suficientes etc. Quando algo rompe com essa realidade o efeito é imediato e logo demonstram grande interesse. Fico feliz em desenvolver um projeto como esse e representar o 'sim' na vida dessas pessoas. Sinto-me pleno em fazer a diferença no dia a dia de cada uma delas", destaca.

O projeto envolveu ainda o plantio de árvores e contou com a animação de dez saraus com a participação de vários artistas urbanos em uma espécie de mini trio elétrico cultural.