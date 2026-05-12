Walmir Pinto e artistas de Suzano lançam novo EP do projeto 'Samba para os Bambas' no dia 15 de maio

Os artistas suzanenses Beto Bianchi, Walmir Pinto e Zé de Riba lançam no próximo dia 15 (sexta-feira), em todas as plataformas digitais, o novo EP do projeto “Samba para os Bambas”. O trabalho reúne cinco músicas inéditas que homenageiam grandes nomes da história do samba e reforçam a valorização da cultura popular brasileira.

As novas composições são “Eu Quero Muito”, “Poema”, “Grandes Mulheres”, “O Morro Hoje” e “Se For Pra Viver no Amor”. As letras assinadas por Zé de Riba e Walmir Pinto trazem referências a artistas e personagens históricos do samba, como Cartola, Noel Rosa, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Dona Zica e Elza Soares, além de figuras importantes ligadas às rodas de samba e à cultura popular.

Com arranjos assinados por Beto Bianchi, o EP também conta com as participações especiais dos músicos Memeu Cabral e Evandro dos Reis. A música de trabalho do trio é “O Morro Hoje”, composição que faz uma reflexão sobre as transformações dos morros cariocas ao longo do tempo, contrastando o cenário retratado por Cartola e Noel Rosa com a realidade atual, marcada por desafios sociais, mas também pela resistência e força do povo trabalhador.

O projeto “Samba para os Bambas” já soma 18 canções compostas pelo trio e segue em processo de lançamento gradual nas plataformas digitais. Além do novo EP, músicas como “O Navio” e “Candeia” já estão disponíveis no YouTube. Paralelamente aos lançamentos, os artistas também preparam um show especial previsto para o segundo semestre.

Walmir Pinto, que também é ator, diretor, escritor e gestor cultural, destacou a importância do novo trabalho. “Estamos lançando nosso EP com cinco músicas do projeto, sendo um trabalho muito especial em que buscamos homenagear os grandes nomes do samba brasileiro. Está imperdível”, afirmou o artista que ainda tem passagens por grandes emissoras, como Globo, SBT e Record.

Responsável pelos arranjos do trabalho, Beto Bianchi ressaltou a proposta do EP. “É um lindo projeto e o público vai amar. São músicas compostas pelo Walmir e pelo Zé de Riba, com muito ritmo e história”, disse o especialista em pesquisa rítmica, que há quase 30 anos se dedica à Revista do Samba realizando turnês em mais de 15 países.

Zé de Riba, cantor e compositor maranhense radicado em São Paulo, também celebra o lançamento com entusiasmo. “Estou muito motivado. Tenho certeza de que o público vai gostar, são canções genuínas e produzidas com muito carinho para homenagear o samba e o nosso País”, declarou o artista que tem no currículo músicas gravadas por Simone, André Abujamra e Zeca Baleiro.

Com forte influência do samba tradicional e contemporâneo, o novo EP reafirma a trajetória artística do trio e fortalece a cena cultural produzida em Suzano, levando a música autoral brasileira para novos públicos por meio das plataformas digitais.