Jovem ferrazense é destaque em comerciais e festivais de dança

Com um sorriso simpático e o olhar de quem desejar conquistar o mundo da dança, Ariel Saori Takehara, de 22 anos, mostra ser uma pessoa independente quanto o assunto é a dança. A jovem oriental moradora de Ferraz de Vasconcelos, mas especificamente do bairro de Vila Andeyara, conta ao DS suas experiências e projetos, e os trabalhos que fizeram ser reconhecida através dos comerciais e festivais através da dança urbana.

Ariel começou na dança muito nova. Aos 7 anos, acabou conhecendo o balé e ficou animada para aprender a dançar. "Quando realizava aulas de natação em uma academia da minha cidade, percebi que algumas crianças faziam no mesmo período aulas de balé e jazz, e isso me despertou uma certa curiosidade em participar das aulas.

No começo, acabei fazendo um aula experimental e foi amor à primeira vista", conta animada.

Na adolescência, a jovem começou a frequentar aulas do Centro de Arte Lilian Gumieiro, no qual permaneceu por alguns anos e se aperfeiçoou na dança urbana.

"Quando realizava as aulas aqui em Suzano, consegui conquistar várias premiações, mas até o momento não fazia danças urbanas, essa outra paixão descobri tem pouco tempo, quando um professor da escola me chamou para participar de uma aula", enfatiza.

Mesmo com pouca idade, a garota conseguiu conquistar diversos prêmios em festivais como o Festival de Joinville, Rio H2K, Rio FH2 (Festival Internacional de Hip Hop), Promodança (Regional), entre outros.

Além disso, Ariel também já participou de aulas em Nova York, por dois anos para se aperfeiçoar através do jazz e também conhecer os musicais, quando era aluna do Centro de Dança em Suzano. "Meu sonho é conhecer Los Angeles para estudar, pois acho que isso vai ajudar a abrir muitas portas para minha carreira profissional na dança", completa a dançarina.

Atualmente a jovem participa do Grupo Contemporâneo Project Humans, criado pelo coreógrafo Gabriel Braga e no Urban Pro, que realiza danças voltadas para o jazz funk, ambos de São Paulo. Com todo jeito para interpretação e dança, Ariel recentemente também começou a realizar comerciais, clipes musicais de cantores como Lucas Lucco e Manu Gavassi, além de participações em programas de tevê como o Programa do Porchat e uma participação do Programa da Sabrina Sato, com um quadro de música.

"Por conta do meu perfil e ser japonesa, recebo convites e indicações para participar de quadros e comerciais, o último comercial que fiz foi da empresa de Fast Food McDonald´s no final do ano passado, com a propaganda do Ovomaltine. Sem dúvidas, me sinto muito realizada quando realizo estes trabalhos", enfatiza.

Com o apoio de toda a família e por ser a única filha de dois irmãos mais velhos, Ariel conta que eles são a base de tudo por confiar e apoiar sua escolha na dança. "Sofria muita pressão das pessoas para escolher uma faculdade. Depois que conversei com meus pais, e escolhi focar nas apresentações, tive o total apoio deles e também na confiança que depositam nas minhas decisões. A família é a base de tudo, e a minha sempre está comigo em todos os momentos", conclui.