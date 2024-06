Max Feffer recebe nova edição do projeto 'Samba no Parque' neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer irá receber mais uma edição do projeto “Samba no Parque” neste domingo (02/06). A atividade promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano, por meio do programa “Agita Palmares”, ocorrerá no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, das 13 às 18 horas. Além das atrações musicais, o local também receberá a “Feira Afro de Artesanato”, a partir das 11 horas.

Desta vez, o projeto acontece em homenagem à “Comunidade Bom Ambiente”, que foi fundada no Jardim Imperador e está prestes a completar 15 anos de roda de samba raiz. Para prestigiar e alegrar ainda mais o evento, também foram convidados para se apresentar a cantora “Wal Serra”, o cantor “Sollano” e o “Dj Zooza”.

Já a “Feira Afro de Artesanato” terá a participação de artesãs ligadas à cultura afro-brasileira que vão expor e vender seus produtos, em especial acessórios e artigos relacionados.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, o evento é uma excelente oportunidade para promover a diversidade. "A cada edição, buscamos trazer um pouco mais da nossa rica cultura para a população de Suzano, proporcionando momentos de lazer, aprendizado e troca. A presença de artistas locais e a feira de artesanato são fundamentais para fortalecer a identidade cultural e criar um espaço de inclusão e de valorização das nossas raízes”, destacou.