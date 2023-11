O mundo acadêmico e a gestão social são as paixões de Silvia Rangel

Além da dedicação ao mundo acadêmico, ela também é presidente e gestora social na Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança (Aamae), é gestora social no Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM), coordenando duas creches comunitárias e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Retratos da Vida. Além disso, orienta algumas instituições nas questões jurídicas e de gestão do Terceiro Setor.

Confira a entrevista que concedeu para a página Circuito Alto Tietê do DS.

DS: Quando e como começou sua carreira?

Silvia Rangel: Iniciei minha carreira profissional na área de Recursos Humanos, também atuante como voluntária em grupos de jovens para acolhimento, fortalecimento e enfrentamento às vulnerabilidades. Assim fiz minha formação unindo o profissional e a missão. Sou apaixonada pelo campo comunitário e pela sala de aula.

DS: Hoje dá aulas onde, de quais disciplinas e em quais cursos?

Silvia Rangel: Atualmente sou professora no Uniaget nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão de RH e Logística, Pedagogia e nos cursos de extensão universitária. O sucesso do Unipiaget no Enade se deve à seriedade e profissionalismo de todos que compõem o time da instituição, gente séria que atua com qualidade no ensino presencial. Tenho orgulho de fazer parte do corpo docente, receber apoio do meu coordenador para que faça sempre o melhor em sala oferecendo um oceano de oportunidades aos alunos.

DS: Você também é presidente da Aamae. Conta um pouco sobre o trabalho?

Silvia Rangel: Atualmente sou presidente gestora social da Aamae, que tem 24 anos de existência, atende em média 5000 famílias em 7 frentes: 4 creches comunitárias, Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Mentes Brilhantes, Centro Dia do Idoso (CDI) e Aamae Mulher.

No Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM) sou gestora social coordenando duas creches comunitárias e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Retratos da Vida. Oriento algumas instituições nas questões jurídicas e de gestão do Terceiro Setor.

DS: O que você mais ama fazer no seu dia?

Silvia Rangel: Amo meu trabalho uma área social e estar em sala de aula, o contato com as pessoas, a possibilidade de auxiliar na transformação social.

DS: Como você consegue se organizar para cumprir todas suas tarefas?

Silvia Rangel: Sou muito organizada com relação a tempo, agenda e minhas tarefas diárias, acompanho sempre com muita responsabilidade as atividades.

DS: É casada, tem fihos?

Silvia Rangel: Sou casada há 32 anos, com Celso Rangel, mãe da Andressa, Amanda e Henrique… avó da Giovanna e da Sarah.

DS: Quem é a Silvia em casa?

Silvia Rangel: A Silvia em casa é mãe cuidadosa e chata (risos), esposa apaixonada, avó babona, nora, filha e sogra. Sou família!!! Amo estar com todos em casa, meu coração transborda de alegria. Sou cristã, vivo meu dia a dia com propósito, entre muitas falhas, buscando servir.

Professora universitária no Unipiaget e no Colégio Ferreira Master, Silvia Aparecida do Carmo Rangel é doutoranda em Comunicação, mestre em Políticas Públicas, especialista em Desenvolvimento Social, Habilidades e Competências Humanas e bacharel em Direito.