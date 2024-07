Sacolinha lança novo livro infantil, inspirado em sua filha, neste sábado

O livro "Ai que tédio", escrito por Sacolinha e ilustrado por Jana Santos, recebeu o prêmio do edital de incentivo à cultura "Lei Paulo Gustavo". Inspirado na filha do autor, Laura, uma criança cheia de energia e criatividade, a obra é voltada para crianças de até 10 anos, totalmente ilustrada, com 12 páginas e uma surpresa ao final.

Para comemorar o prêmio, o autor e a ilustradora realizarão uma atividade especial aberta ao público, sendo o primeiro lançamento fora das escolas. O evento acontece no sábado (13), a partir das 10 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 - Centro - Suzano). Estarão presentes o escritor, a ilustradora e a personagem Laura, com um bate-papo com o público e oficinas de pintura e poesia infantil.

Neste dia, o livro estará com 50% de desconto, custando apenas R$ 10,00. Cada livro adquirido dá direito à criança de participar de uma das oficinas. Para mais informações, entre em contato através do whatsapp (11) 99526-3561.

O livro também pode ser adquirido no site do autor, com frete grátis: https://escritorsacolinha.com/store/ (https://escritorsacolinha.com/store/).