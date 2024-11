Teatro da Neura comemora 20 anos com a estreia de "Portão de Rio Margem da Memória

Após um hiato de cinco anos, o Teatro da Neura retorna com a estreia de “Portão de Rio – Margem da Memória”, uma produção inédita que celebra os 20 anos de trajetória do grupo. O espetáculo, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, será apresentado em uma única sessão no dia 16 de novembro, às 20h, no Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, em Suzano, cidade sede do Grupo.

A trama de ‘’Portão de Rio – Margem da Memória’’ traz no enredo uma trupe de nômades, que se dedicam a construir e colher memórias, enquanto buscam um novo lugar para existir. Ambientada às margens de Ybynúguaçu, entre os mortos e os lutos pelas últimas perdas, a história desses personagens está centrada na procura por um Portão que possa abrigar seus próximos dias.

Com dramaturgia de Antônio Benedito Nicodemo e direção musical de Cibele Zucchi e Cacuia Cauê, a produção se apoia nas duas décadas de história do Teatro da Neura. O grupo utiliza elementos do Realismo Fantástico e do Surrealismo para construir a narrativa e a estética do espetáculo, criando uma experiência também sensorial para o público, que terá contato direto com o cenário, idealizado pela integrante do grupo Lígia Berber. A cenografia, que funciona como uma instalação, não apenas reflete o território onírico habitado pelos personagens, mas também rememora a trajetória do grupo até este marco de 20 anos. Outro destaque dessa atmosfera criada, é a execução de toda trilha da obra, que será cantada e executada ao vivo, pelos próprios integrantes, uma das marcas das produções da cia.

Tuane Vieira, diretora do espetáculo e membro do Teatro da Neura desde 2004, compartilha suas reflexões sobre o retorno do grupo e a estreia da nova produção com todos os artistas em cena: "Juntar estas pessoas numa sala de ensaio foi desafiador e extremamente gratificante. Desde 2019 todos nós não estávamos juntos em torno de um trabalho, e a cruel realidade imposta pelo mundo pós-pandemia se colocou entre nós de uma maneira imperativa. “Portão de Rio – Margem da Memória” é o manifesto poético de um grupo que opta por estar juntos apesar de tudo. Continuar caminhando, mesmo quando a margem fica cheia. Um segurando na mão do outro."

Os ingressos para a estreia são gratuitos, mas já estão esgotados através do Sympla. Haverá, no entanto, uma fila de espera no dia do evento para o público interessado.

Completando duas décadas de arte e resistência, o Teatro da Neura, que perdeu sua casa sede o ‘’ Espaço N de Arte e Cultura’’ logo no início da pandemia, permanece sem um local fixo para sua continuidade e trabalho, mas reafirma seu compromisso com a pesquisa e a criação teatral no Alto Tietê, na busca do fortalecimento, democratização e fomento de novos públicos, de forma independente.