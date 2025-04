76 anos e contando...

Parabéns, Suzano! A cidade completa nesta quarta-feira, dia 2 de abril, 76 anos. Uma história importante, que configura o município como um dos mais importantes do Alto Tietê. E se falarmos em termos estaduais também. É ‘Cinturão Verde’ do Estado, tem grandes indústrias, sobretudo a que leva o mesmo nome da cidade, e ainda tem um vasto e rico território de produção rural. A história de Suzano tem muitos detalhes. Primeiro, conta com a permanência de muitos imigrantes, nordestinos e famílias de outras regiões do Brasil. Conta com uma diversidade de características próprias, de sua história, das famílias que abriram espaço para o desenvolvimento.

Suzano conta seus dias, de muita história e desenvolvimento, atrelado também ao seu povo - que trabalha muito em prol de uma cidade destinada para o bem-estar.

Desde 1949, quando se deu a emancipação político-administrativa, Suzano vem crescendo, se colocando em um patamar vindouro, cheio de conquistas.

É evidente que a cidade ainda não está completa. Precisa caminhar para resolver problemas comuns de todas as cidades.

O caminho até chegar ao ideal segue pavimentado por todos os administradores, com ajuda de seus habitantes, que comandaram a cidade. É evidente que nos últimos anos houve um salto.

A cidade retomou obras paradas, chegou a um patamar importante, no que se refere aos equipamentos públicos. A população passou a ser melhor servida. É como comprovar isso? Por meio do sistema democrático que dá poder aos seus habitantes de escolher quem governa a cidade.

A cidade, que se desponta como uma das principais da Grande São Paulo, segue em buscar de novidades, desenvolvimento e, agora, de olho no trabalho sustentável.

Garantir o bem-estar, o desenvolvimento, é um trabalho importante que colocar nas mãos dos administradores uma grande responsabilidade.

Suzano avança, a passos largos no sentido de garantir um futuro, cada vez, melhor para suas famílias.

O DS vem acompanhando passo a passo esse trabalho, por meio de reportagens que contam toda essa trajetória.

Afinal o jornal que leva o mesmo nome da cidade tem um papel fundamental de informar, tornar-se um canal público para a população.

Assim, com a parceria de todos os setores, o município cresce e encontra seu melhor caminho.

Suzano merece ser saudada por mais um ano de vida. Avante, Suzano!