Audiência sobre privatização

Ocorre na próxima sexta-feira, dia 21, a audiência que vai debater a privatização das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM.

A audiência está marcada para começar às 9h30, na OAB de Mogi das Cruzes, ao lado do Fórum, na estação de trem Estudantes.

As sessões ocorrerão de forma presencial, com transmissão pela internet. Além de Mogi, na quarta-feira (19), a audiência será na capital paulista, às 9 horas, na sede do DER (Departamento de Estrada de Rodagem), e quinta-feira (20), em Guarulhos.

Para assistir à audiência pública não é necessária a inscrição prévia, respeitando a capacidade de cada local. Os interessados em fazer manifestação poderão ser inscrever por meio de formulário online (link: https://forms.gle/U2EVma2gNLjdkyTt6), entre os dias 6 e 18 de junho de 2024, ou presencialmente, no momento indicado da sessão.

A participação popular neste debate é muito importante para garantir a democracia e a discussão. Esse é o momento para que a privatização seja melhor desenvolvida para atender os usuários, os passageiros.

O maior interesse sempre é do pagante, do cidadão e trabalhador que utiliza o transporte para ir à Capital trabalhar ou mesmo para lazer.

Juntas, as três linhas transportam mais de 17 milhões de pessoas por mês. De acordo com levantamento da CPTM com base em outubro de 2023, a Linha Coral transporta, em um mês, 11,7 milhões de passageiros, a Linha Safira leva 5,4 milhões de pessoas e a Jade, 431,2 mil usuários.

Segundo levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), as obras de readequação e ampliação do sistema de suprimento de energia das linhas 11 e 12, que deveriam ter sido entregues em agosto de 2015, não foram finalizadas e estão paralisadas.

Em 2022, as linhas 8 - Diamante - e 9 - Esmeralda - da CPTM passaram a ser operadas pela Viamobilidade, consórcio formado pela CCR e pelo Grupo Ruas. Primeiras linhas do sistema de trens metropolitanos de São Paulo a serem privatizadas, ambas apresentaram falhas sucessivas no início da concessão.