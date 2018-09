O prédio abandonado do Restaurante Popular, na região central de Suzano, está se deteriorando.

O projeto federal, de servir comida a R$ 1, funcionou por alguns anos até ser desativado.

O problema maior é a situação do prédio. Vidros estilhaçados, pedaços de parede sendo destruídas, com um acúmulo grande de lixo no local.

O DS realizou no local uma série de reportagens cobrando soluções. O Estado, em algumas oportunidades, prometeu resolver a questão assumindo o prédio como Bom Prato, este um programa estadual que serve comida a R$ 1.

No início deste ano, o governo estadual tinha recuado, sobre a possibilidade de assumir o prédio, informando que o 1º Bom Prato, que atualmente funciona, atende a demanda em Suzano.

Mas, na semana passada, em visita à Ferraz de Vasconcelos, o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Gilberto Nascimento Junior, prometeu viabilizar a vinda da 2ª unidade do Bom Prato para Suzano.

Na verdade, essa é uma necessidade.

O secretário explicou que Suzano é a segunda cidade da região na “fila de espera” para a ampliação do programa e ainda enfatizou que o antigo prédio do Restaurante Popular, desativado no começo de 2017, poderá receber a unidade do Bom Prato.

Pelas palavras do secretário, Suzano pode ser beneficiada com a 2ª unidade.

Ele disse que “sempre existe interesse do Estado em ampliar as unidades do programa”.

Suzano vem solicitando uma 2ª unidade desde que o atual prédio do Restaurante Popular foi desativado e ficou abandonado.

Para o secretário, o prédio seria viável para o lado da cidade que não desfruta de uma unidade do programa.

Além de Suzano, o secretario adiantou as novidades que em breve poderão beneficiar todas as 54 unidades do Bom Prato no Estado.

Uma delas, trata-se da ampliação do horário de atendimento para os fins de semana. Pesquisas de opinião começaram a ser feitas nas unidades para avaliar a quantidade de público aos fins de semana.

O Bom Prato é um programa de segurança alimentar brasileiro criado no estado de São Paulo em dezembro de 2000 para servir refeições de alta qualidade a preços acessíveis à população de baixa renda, considerado o maior programa do tipo no País.

Constitui se numa rede composta por restaurantes.

Os preços das refeições na rede variam: o café do manhã custa R$0,50 e o almoço R$1,00.

A possibilidade de uma segunda unidade em Suzano é uma notícia importante para garantir maior atendimento aos suzanenses.