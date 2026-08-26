O DS trouxe reportagem na edição desta terça-feira (25) mostrando que a Prefeitura de Suzano segue atuando para potencializar as políticas inclusivas com o avanço das obras que vão garantir a abertura do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, proposto para reforçar o atendimento em saúde e educação no município. O equipamento chega em 2027 para promover um trabalho voltado a diferentes aspectos do desenvolvimento infantil, com ênfase na habilitação e reabilitação de funcionalidades e ampliação da capacidade e autonomia da criança.

Um centro de apoio à criança com deficiência é essencial para os municípios porque organiza o atendimento especializado em saúde e educação, garantindo mais dignidade e inclusão.

Especialistas afirmam que os principais benefícios para os municípios passam pelo atendimento multiprofissional, porque oferece terapias essenciais como fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia em um só lugar.

Ajuda no desenvolvimento motor e cognitivo de bebês e crianças pequenas com atrasos ou transtornos, como o autismo.

Reduz a sobrecarga dos pais ao criar uma rede de suporte e orientação no cuidado diário.

Em Suzano, a nova estrutura, que está sendo instalada no Parque Municipal Max Feffer, às margens da avenida Mogi das Cruzes, vai integrar os serviços especializados no município com uma atuação direcionada a crianças de zero a 12 anos incompletos que possuem deficiência, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A estrutura contará, num primeiro momento, com cinco blocos, abrigando oito consultórios de atendimento individual, salas de integração sensorial, salas de atendimento multiprofissional, salas de estimulação e intervenção precoce, brinquedoteca e sala de treino para Atividades de Vida Prática (AVP), bem como o setor administrativo e de serviços, cozinha e refeitório, totalizando uma área construída de 1,43 mil metros quadrados.

Muitas cidades também trabalham em parceria com as escolas da rede municipal para adaptar o aprendizado e incluir os alunos de verdade.

Esses equipamentos ajudam a cidade a seguir as leis de inclusão, garantindo acesso igualitário aos serviços públicos.

No contexto educacional, estão previstas atividades relacionadas à estimulação precoce; à intervenção utilizando abordagens naturalísticas para crianças com TEA, por meio das técnicas que visam à interação social; ao atendimento em braille para crianças com cegueira; às oficinas de aprendizagem e terapêuticas; e à cozinha experimental.

Uma das propostas do centro é desenvolver atividades psicomotoras, a partir da observação dos profissionais quanto ao funcionamento emocional e motor da criança nos momentos de diversão, utilizando brincadeiras e jogos. O projeto ainda contempla sala de integração sensorial, que estimula sentidos auditivos, visuais e táteis com o auxílio de realidade virtual. Também está prevista neste equipamento a realização de oficinas, para que sejam estimuladas a expressão plástica, como desenho, pintura e argila, favorecendo a expressão corporal em movimentos utilizados.