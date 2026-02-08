Cidades digitais inteligentes utilizam tecnologias de informação e comunicação (TICs), internet das coisas (IoT) e análise de dados para otimizar serviços urbanos, aumentar a eficiência, promover sustentabilidade e melhorar a qualidade de vida. É que destacam os especialistas no assunto.

Elas integram infraestrutura física e digital para gerenciar mobilidade, energia, segurança e governança de forma colaborativa.

Nesta semana, Suzano foi reconhecida pelo trabalho no setor.

As soluções que vêm sendo implementadas pela gestão pública suzanense para modernização dos processos administrativos e dos serviços voltados à população garantiram ao o título de “Prefeito Inovador”.

A honraria concedida pela Rede Cidade Digital, uma organização que promove a transformação digital a partir da troca de experiências, foi entregue durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado nesta quinta-feira (05/02), na Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires.

O reconhecimento valoriza iniciativas voltadas à adoção de práticas inovadoras e uso estratégico de dados, capazes de tornar a gestão mais eficiente e o atendimento ao cidadão mais ágil e acessível. O título valoriza os gestores que utilizam a tecnologia de forma estratégica para melhorar a administração pública, e reforça o diálogo entre os municípios, de forma que os recursos tecnológicos possam ser propagados no contexto regional, estadual e nacional.

A transformação das cidades envolverá vários desafios nos próximos anos.

O conceito de cidades inteligentes vem se fortalecendo dentro do contexto da sustentabilidade, digitalização de serviços e uso de dados para a tomada de decisões, além da possibilidade de simular e prever novos cenários.

Suzano conta com o Programa de Governança Digital e Gestão Sem Papel para utilizar a tecnologia a favor da desburocratização, atuando na comunicação interna, no atendimento digital e nos processos administrativos, para garantir automatização de processos, otimização de recursos e certificação digital do município.

