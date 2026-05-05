O Conselho da Juventude (municipal, estadual ou nacional) é fundamental como espaço de participação democrática, integrando jovens ao poder público para planejar e fiscalizar políticas públicas voltadas às suas necessidades.

Eles garantem voz aos jovens na agenda governamental, promovendo direitos em áreas como educação, trabalho, cultura e saúde, sendo essenciais para a democracia participativa.

Há uma interlocução entre Juventude e Estado porque atua como mediador, conectando os anseios dos jovens com as estratégias governamentais para criar políticas mais eficientes e inclusivas.

Em Suzano, o Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), entidade vinculada à Secretaria de Governo de Suzano, participou, na última semana, do Encontro Estadual da Juventude, realizado na cidade de Lins, na região centro-oeste do Estado de São Paulo. O município foi um dos 25 selecionados para apresentar políticas públicas voltadas aos jovens a representantes de mais de 200 municípios participantes.

O Comjuve de Suzano foi convidado pelo coordenador estadual da Juventude, Juliano Borges, e a apresentação, ocorrida na última sexta-feira (24/04), abordou temas como o Passe Livre Estudantil, o Programa de Formação Artística (Profart), modalidades esportivas voltadas ao público jovem, entre outras ações de destaque no município. Também foram apresentados o projeto “Ser Jovem”, o Fórum Regional da Juventude do Alto Tietê e o projeto “Conexão Jovem”.

Em todo o País, o Conselho da Juventude traz um importante protagonismo juvenil.

Permite que jovens participem ativamente da formulação de propostas, garantindo que as ações atendam realidades locais.

Há também o controle social e direitos porque acompanha a execução de projetos e monitora o cumprimento de direitos assegurados, como os do Estatuto da Juventude (15 a 29 anos).

Em Suzano, o conselho é uma ferramenta de extrema importância para integrar a sociedade e o poder público, principalmente quando se trata de políticas públicas que atendem às necessidades da juventude.