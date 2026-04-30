O Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) chegará em Suzano. Será fundamental para a segurança pública por atuar como uma força de elite tática, utilizando inteligência e treinamento especializado para combater o crime organizado e reduzir indicadores criminais em áreas críticas. Ele oferece pronta resposta em situações de alto risco, patrulhamento tático e apoio a unidades territoriais.

Já existe promessa do próprio governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de trazer o batalhão para Suzano.

Ainda, no entanto, não saiu do papel. Nesta semana, o prefeito Pedro Ishi participou de uma reunião estratégica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, para tratar da fase final da base orçamentária destinada à implantação do Baep na cidade.

O DS trouxe reportagem sobre o assunto mostrando que o encontro teve como foco principal alinhar os últimos detalhes técnicos, estruturais e financeiros do projeto, buscando reduzir custos e garantir agilidade na execução desta importante estrutura de segurança pública para a cidade e toda a região.

Durante a reunião, um representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) fez a apresentação da planilha orçamentária referente aos custos de implementação do Baep em Suzano. O material detalhou os investimentos necessários para a parte estrutural da futura unidade, além de estimativas financeiras relacionadas às adequações do espaço. Também foram debatidas a viabilidade de recursos e alternativas para otimizar os investimentos públicos sem comprometer a qualidade da obra.

É importante que o Baep chegue a Suzano para garantir um reforço importante na segurança.