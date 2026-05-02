Agasalho: 320 mil peças

A Campanha do Agasalho é fundamental para arrecadar roupas, cobertores e calçados, protegendo pessoas em vulnerabilidade social do frio intenso, garantindo dignidade e bem-estar. Esta ação promove solidariedade, reduzindo riscos de doenças respiratórias relacionadas às baixas temperaturas, além de fortalecer a união comunitária e o apoio do poder público.

Em Suzano, o Fundo Social de Solidariedade lançou na segunda-feira (27/04) a campanha com boas expectativas.

A meta de 320 mil arrecadações para este ano, que busca superar os mais de 300 mil itens recebidos em 2025 e reforçar as políticas voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade social de Suzano.

A partir do lema “O frio não entra onde existe amor”, a iniciativa já registrou as primeiras doações na abertura.

Em meio à solenidade, houve a entrega de 60 cobertores por parte do Clube do Fusca de Suzano, 60 cobertores por parte da Associação Cultural Suzanense - Bunkyo e mais 60 de seu departamento Hahanokai, além de 50 da concessionária SPMar. Por todo o País, a campanha fornece calor humano e itens essenciais, como agasalhos, cobertores, meias e luvas, assegurando que pessoas não passem frio. Em Suzano, durante a campanha, foi aberto espaço para o espírito solidário das participantes do “Cine Crochê”, iniciativa desenvolvida no próprio Cineteatro para unir as artes do tricô e do cinema, que conta com alunas do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti. Elas confeccionaram seis mantas, um cachecol e uma touca de bebê que foram doados para a campanha. Para entregar esses e demais itens, incluindo além de agasalhos, também cobertores, camisas, calças, gorros e meias, sempre em bom estado, a prefeitura disponibilizará pontos de arrecadação em todo o município, cujos endereços serão informados em breve no site da administração municipal. A Prefeitura de Suzano reforça a necessidade de doação de roupas masculinas e infantis, além das femininas, que costumam ser predominantes.

Toda essa mobilização, que se estenderá até o dia 7 de agosto, já viabilizará a organização os bazares solidários no próximo mês de maio, para que as doações possam ficar acessíveis para a população o quanto antes, nas estruturas que serão montadas nas associações que atendem as famílias em situação de vulnerabilidade social.