Fatec de Suzano

As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) são fundamentais por oferecerem ensino superior gratuito de alta qualidade, focado nas demandas do mercado de trabalho. Com cursos tecnológicos formam profissionais qualificados para áreas de tecnologia e indústria, garantindo alta empregabilidade e excelência educacional.

Em Suzano, a unidade da Fatec deve ser inaugurada até o final deste semestre.

Na semana passada, o prédio, situado no Jardim Monte Cristo, passou por vistoria.

Foram acompanhadas a montagem das salas do campus e os detalhes da fase final das obras que garantiram a entrega do equipamento, prevista para o fim do primeiro semestre deste ano.

A unidade, que está sendo implantada pelo governo estadual na esquina das avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, ao custo de aproximadamente R$ 24 milhões, deverá receber 160 alunos já em 2026, cerca de 480 a partir de 2027 e mais de mil em até cinco anos.

Os estudantes dos cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores serão acomodados num prédio moderno, com 4,1 mil metros quadrados, que abrigará 12 salas de aula, seis laboratórios de informática, biblioteca, sala maker e espaços administrativos, cuja gestão ficará sob responsabilidade da autarquia estadual Centro Paula Souza.

As unidades da Fatec oferecem ensino público de excelência, sem mensalidades, facilitando o acesso ao ensino superior.

Os cursos são focados em tecnologia e na aplicação prática do conhecimento, atendendo às necessidades da indústria e empresas.

A formação tecnológica é valorizada, com muitos alunos conseguindo inserção rápida no mercado de trabalho, especialmente em setores de tecnologia da informação e logística.

Os cursos são diferenciados. Oferecem opções superiores específicos (ex: Automação Industrial, Desenvolvimento de Software), com duração menor que o bacharelado tradicional.

As Fatecs estão entre as melhores instituições de ensino superior do país, com destaque na avaliação do Ministério da Educação (MEC).