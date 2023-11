O corredor ecológico é uma faixa de vegetação que pode ter por objetivo ligar fragmentos florestais ou unidades de conservação separados pela atividade humana (estradas, agricultura, clareiras abertas pela atividade madeireira etc.), apontam especialistas.

Possibilita o deslocamento da fauna e flora entre as áreas isoladas e, consequentemente, a troca genética entre as espécies e a dispersão de sementes. Os Corredores Ecológicos visam a mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre áreas próximas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamentos de espécies, sua área de vida (área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas) e a distribuição de suas populações biológicas e humanas. A partir destas informações, são estabelecidas as regras de utilização destas áreas, com vistas a possibilitar a manutenção do fluxo de espécies entre fragmentos naturais e, com isso, a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. São, portanto, uma estratégia para amenizar os impactos das atividades antrópicos sobre o meio ambiente e uma busca ao ordenamento da ocupação humana para a manutenção das funções ecológicas no mesmo território.

No sábado, o prefeito Rodrigo Ashiuchi assinou a ordem de serviço para a revitalização da área que compreende as avenidas Atlântida, Atlântica e Manoel Virgínio de Jesus e a rua Quatorze, no Jardim Revista. O espaço receberá uma pista de caminhada composta por piso intertravado e nova calçada com 2,93 quilômetros de extensão e passará por um processo de aperfeiçoamento de drenagem, revitalização de quadra esportiva e instalação de um playground.

Denominado Corredor Ecológico, o projeto é totalmente novo e tem prazo de execução de oito meses. A obra ficará sob responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. e terá investimento da administração municipal de R$ 1.560.606,00, por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

A obra é de extrema importância para o meio ambiente e para a comunidade.

A pista de caminhada, pensada justamente na prática de exercícios por parte da população do bairro, irá margear as vias em trechos específicos, facilitando a interligação entre elas e possibilitando a mudança de traçado por parte dos pedestres.