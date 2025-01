Distribuição de medicamentos

Informações do governo estadual apontam que os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as doenças contempladas pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) estão divididos em três grupos com características, responsabilidades e formas de organização distintas.

Grupo 1 são os medicamentos cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União. É constituído por medicamentos que têm elevado impacto financeiro para o Componente, por aqueles indicados para as doenças com tratamento mais complexo, para os casos de refratariedade ou intolerância à primeira e/ou à segunda linha de tratamento, e por aqueles que se incluem em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde.

Há também os medicamentos cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.

Os municípios das cidades do Alto Tietê buscam garantir o abastecimento os pacientes.

Em Suzano, por exemplo, nos últimos oito anos, a Assistência Farmacêutica foi um dos setores que mais avançaram na Secretaria Municipal de Saúde, contando com uma importante estruturação da área por meio da entrega do Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), em 2018, sendo que a dispensação de medicamentos cresceu sete vezes neste período, somando 196,7 milhões de medicamentos entregues na rede durante a gestão do então prefeito Rodrigo Ashiuchi.

No primeiro ano de CAF, o setor contabilizou 81.281 pacientes atendidos por meio da rede de Atenção à Saúde, contemplando as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs), com 7.439.172 medicamentos dispensados. Os índices seguiram em uma crescente anual, sendo que em 2023 o período se encerrou com 590.252 pacientes e 52.310.606 medicamentos entregues, representando um crescimento de 603% na dispensação conferida em 2018.

O setor é primordial para a saúde pública. Desempenha um papel fundamental no nosso Sistema Único de Saúde (SUS) pois contribui pela garantia de acesso aos medicamentos, ajudando a evitar o uso indiscriminado e auxiliando toda a rede quanto à aquisição, seleção e distribuição desses itens.

Em Suzano, o Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) atua no armazenamento e distribuição de remédios e insumos de maneira informatizada para todas as unidades de Saúde do município. O espaço atende às exigências técnicas no Ministério da Saúde, com instalações 100% informatizadas para um sistema logístico de controle de medicamentos.