A importância dos ecopontos está na destinação correta de resíduos, o que previne o descarte irregular, preserva o meio ambiente (evitando a poluição do solo e da água), e melhora a limpeza e a organização das cidades. Eles também incentivam a reciclagem, que gera benefícios ambientais e econômicos, além de serem importantes ferramentas de educação ambiental.

Nesta semana, a Prefeitura de Suzano inaugurou o ecoponto José Limeira de Freitas, localizado no bairro Cidade Miguel Badra. A unidade é a quinta do município e chega para ampliar o sistema de coleta seletiva e de destinação ambientalmente correta de resíduos, integrando-se às estruturas já existentes nos bairros Parque Maria Helena, Vila Figueira, Jardim Dona Benta e Cidade Boa Vista.

O novo espaço, instalado na esquina da rua do Progresso com a rua Olavo Bianchi da Rocha, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 horas ao meio-dia. No local, os moradores poderão descartar madeira, entulho, rejeitos, gesso, vidro, resíduos da construção civil, móveis, eletroeletrônicos, resíduos de poda e jardinagem, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias, com exceção de pneus.

Com 370 metros quadrados de área, o equipamento foi construído em pouco mais de dois meses e conta com quatro caçambas - duas com capacidade de 36 metros cúbicos (m³), uma de 26 m³ e outra de 17 m³ -, além de escritório administrativo e banheiro, proporcionando mais conforto e organização para o atendimento à população.

A obra faz parte do plano municipal de ampliação da coleta seletiva e do manejo sustentável de resíduos sólidos, que prevê a instalação de 14 ecopontos até 2034. A implantação foi viabilizada por meio de Parceria Público-Privada (PPP) com a concessionária Renova Suzano, responsável pela operação e manutenção dos ecopontos na cidade.

Atualmente existem no Brasil cerca de 5 mil ecopontos, distribuídos de forma desigual entre cidades e regiões, que proporcionam uma alternativa à população para o descarte de materiais recicláveis e resíduos volumosos em locais adequados. Desde restos de poda, eletroeletrônicos, sucatas, resíduos recicláveis no geral, restos de obras e reformas em pequenos volumes podem ser descartados nos ecopontos.

A falta de infraestrutura adequada para o recebimento desse tipo de resíduos leva ao descarte incorreto de materiais em vias públicas, terrenos baldios e áreas verdes. O descarte incorreto gera poluição do solo e água, proliferação de vetores de doenças e se torna um problema sanitário.