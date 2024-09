Eleições e voto

A importância das eleições e do voto é fundamental porque representa um processo de fortalecimento da democracia do País.

O 1º turno das Eleições Municipais de 2024 acontece no dia 6 de outubro, quando seções eleitorais espalhadas por mais de 5,5 mil municípios do País estarão prontas para receber eleitoras e eleitores, que vão escolher novos representantes para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Para orientar quem vai participar do pleito, a campanha “Se apronte pra votar”, da Justiça Eleitoral, lançou novos filmes com dicas para o eleitorado.

Essa é uma medida muito importante porque vem orientar o eleitor na hora de praticar o exercício, que é votar.

Desde quinta-feira (5), dois novos vídeos serão transmitidos em rádios, em TVs, nas redes sociais e no canal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no YouTube. Um deles aborda a biometria, explicando que ela é usada para identificar eleitores por meio da impressão digital.

Segundo o material, biometria é uma tecnologia que identifica uma pessoa pelas suas características físicas únicas, como impressão digital, íris, voz e formato do rosto. Na Justiça Eleitoral, é usada para confirmar a identidade das eleitoras e dos eleitores na votação, lendo a impressão digital.

O outro vídeo traz orientações sobre como votar no 1º turno das eleições, que acontece no dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas, quando todos os candidatos concorrem. Se nenhuma candidata ou candidato ao cargo de prefeito em um município com mais de 200 mil eleitores obtiver a maioria absoluta dos votos na primeira etapa, ocorrerá o 2º turno entre os dois mais votados.

No dia da votação, a eleitora ou o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto, deixar seu telefone celular do lado de fora da cabine de votação e, depois, escolher suas candidatas ou seus candidatos aos cargos de vereador e prefeito.

Para facilitar a votação, a Justiça Eleitoral recomenda que as eleitoras e os eleitores baixem antecipadamente o aplicativo e-Título, evitando possíveis sobrecargas no sistema devido ao grande número de acessos simultâneos nos dias que antecedem as eleições.