Grupo de fiscalização do Tietê

Cortando o Estado de São Paulo de Salesópolis à Itapura, o Rio Tietê é de grande importância para o Estado. É sempre imprescindível conscientizar a população paulista (e até brasileira) sobre sua importância e o quanto seus cuidados são cruciais, não dependendo apenas de políticas públicas, mas de todos.

O curso do rio é responsável por abastecer, de forma direta, milhões de habitantes.

É importante para a economia e no aspecto cultural também. Sua bacia hidrográfica abastece a agricultura, pecuária e usinas hidrelétricas em todo o seu percurso.

O trabalho de fiscalização e preservação precisam ser garantidos.

Nesta semana, o DS trouxe informação dando conta de que Suzano irá compor o novo Grupo de Fiscalização Integrada (GFI) que será criado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo para proteção e preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) da Várzea do Rio Tietê. A solicitação apresentada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

O grupo reunirá representantes da administração municipal, da Fundação Florestal, da Polícia Ambiental, da Cetesb e do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), dentre outras entidades que atuam na APA da Várzea do Rio Tietê (APAVRT), para reforçar a fiscalização e combate ao desmatamento e ocupação irregular dos terrenos sujeitos às inundações anuais deste corpo d’água, em razão das chuvas. O objetivo será integrar as ações fiscalizadoras dos órgãos estaduais e municipais para a efetiva proteção ambiental dessa unidade de conservação ambiental, intensificando o controle de ocupação das várzeas de forma a minimizar o fenômeno das enchentes e reduzir os efeitos dos processos erosivos e de assoreamento causados pela urbanização, bem como reduzir as áreas de risco.

É importante que todas as cidades do Estado possam se unir para tentar reforçar esse trabalho para preservação do rio.