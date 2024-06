Ligação Suzano-Mogi

Um acesso importante de Suzano até Mogi das Cruzes segue em obras.

Nesta semana, o DS divulgou reportagem mostrando que a Prefeitura suzanense realizou mais uma etapa das obras que estão garantindo a requalificação da Avenida Jorge Bei Maluf, na Vila Theodoro, visando às melhorias no acesso ao viaduto Leon Feffer.

Esse trecho é de extrema importância para melhorar o fluxo de veículos e ainda garantir um acesso importante para Mogi das Cruzes.

De acordo com a Prefeitura, o avanço foi proporcionado pela aplicação de asfalto que começou nas proximidades do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria (Terminal Norte), mas que chegará até o limite com de Mogi das Cruzes.

Antes dessa etapa, já haviam sido promovidas intervenções que garantiram ajuste no sistema de drenagem para águas pluviais, em guias e sarjetas. As atividades preliminares ainda contaram com serviços de fresagem, que também foram realizados nesta terça-feira. Ainda estão previstas ações que viabilizarão a duplicação do trecho no limite Mogi de Cruzes, para melhorar a conexão com a Avenida das Orquídeas, já no município vizinho, assim como a implementação de ciclovia ao longo do trajeto, que também terá calçadas onde não havia e reforma nas já existentes.

As duas cidades vinham estudando a possibilidade de melhorar o fluxo de carros por conta da grande demanda na Rodovia Henrique-Eroles (SP-66) do outro lado da pista.

No caso da Jorge Bei Maluf, o investimento previsto para todas as etapas é de R$ 8.496.099,78, sendo R$ 6.718.888,20 do governo federal e R$ 1.777.211,58 de contrapartida municipal. A previsão é de que os trabalhos restantes sejam concluídos até o final do ano. As obras estão sob responsabilidade da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda.

As melhorias na Jorge Bei Maluf se integram à transformação pela qual está passando o viaduto Leon Feffer, que ganhará uma nova alça de acesso, garantindo aos motoristas que vêm de Mogi a ligação direta com a Avenida Governador Mario Covas Junior (Marginal do Una).