Alcoolemia é a presença de álcool etílico no sangue, medida em gramas por litro (g/L) ou miligramas por litro de ar (mg/L no bafômetro), explicaram especialistas.

No Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece limites rigorosos: dirigir sob influência de álcool é infração gravíssima com multa e suspensão da CNH, e ultrapassar certo limite (0,3 mg/L no ar ou 6 dg/L no sangue) configura crime de embriaguez ao volante, com penas mais severas. A fiscalização, feita por bafômetro ou outros exames, visa prevenir acidentes, sendo que a recusa ao teste também é considerada infração.

Em São Paulo, o governo estadual informou que o fortalecimento das operações contra a alcoolemia no Estado tem produzido resultados expressivos ao longo dos últimos anos.

Na comparação entre 2025 e 2024, o número de operações cresceu 125% – passando de 565 para 1.273 – enquanto a quantidade de veículos abordados aumentou quase 95% (de 401,7 mil para 781,1 mil). Em uma perspectiva histórica, o volume de operações realizadas em 2025 é quase 14 vezes maior do que o registrado em 2021.

Segundo o Estado, o crescimento das operações em 2025 decorre principalmente de uma estratégia de integração institucional. Houve uma reorganização do planejamento e o fortalecimento das ações coordenadas com nossos parceiros, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que já possuem capilaridade territorial e presença permanente nas vias.

As operações contra alcoolemia são planejadas de forma estratégica, considerando os dados do Infosiga, plataforma que integra informações referentes a sinistros de trânsito – tanto nas cidades, quanto em rodovias, onde é possível abordar um número maior de veículos em menos tempo. Dirigir sob efeito de álcool é o segundo maior fator de sinistros e óbitos no trânsito, atrás apenas para o excesso de velocidade. “A legislação brasileira sobre alcoolemia é bastante rigorosa e reconhecida internacionalmente. O principal fator para a redução dos números é a combinação de fiscalização contínua, eficiente e bem distribuída no território com ações educativas”, complementa Poddis.

Para 2026, estão previstos avanços no uso de dados e inteligência para o planejamento das operações, maior integração com municípios por meio do Sistran-SP e ações educativas mais direcionadas a perfis de risco específicos. O objetivo é tornar a política de combate à alcoolemia cada vez mais eficiente, previsível e capaz de reduzir sinistros de trânsito e, consequentemente, salvar vidas.