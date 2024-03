O Passe Livre Estudantil é um programa de mobilidade social que contribui com a diminuição da evasão escolar, por meio da oferta de viagens mensais, possibilitando a ida e a volta do estudante, de sua casa até a instituição de ensino.

É um programa espalhado por muitas cidades do País e, no Alto Tietê, está em Suzano.

Na semana passada, a Secretaria de Educação de Suzano recebeu 2.224 inscrições para o Passe Livre Estudantil 2024 referentes ao primeiro semestre deste ano. Um número importante que mostra o atendimento aos estudantes, sobretudo carentes.

No total, 84% das solicitações já foram aprovadas pela pasta, possibilitando que 1.867 estudantes possam utilizar o transporte público municipal de forma gratuita até o fim do mês de junho. Os pedidos começaram em 8 de janeiro e podem ser feitos até 30 de abril no site www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.

Do total de pedidos, 1.444 são para atualização cadastral do cartão que o aluno já possui e outras 780 foram feitas por estudantes que requisitaram o benefício pela primeira vez. Considerando apenas os requerimentos já aprovados, 100% das renovações foram liberadas pela pasta e 423 são para novas aquisições, totalizando 1.867 deferimentos das 2.224 inscrições feitas.

Ainda é possível abrir uma solicitação para o Passe Livre Estudantil, tanto para primeiro pedido quanto para renovação. Para isso, o estudante deve residir em Suzano e ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou uma renda per capita de meio salário por pessoa. As rendas precisam ser comprovadas por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico).

O Passe Livre Estudantil irrestrito é simples. Ele proporciona ao jovem o direito à cidade por meio da mobilidade, já que o estudante dificilmente consegue arcar com o preço do transporte público. Oferecer a possibilidade de ir e vir, principalmente nas grandes e médias cidades, significa proporcionar uma integração maior entre as regiões e fazer com que a juventude possa ocupar e circular pelos espaços urbanos de modo mais democrático.

Em Suzano, acessando o site, o aluno precisa clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 1º Semestre de 2024” e inserir o CPF. Em seguida, ele deve informar os dados pessoais solicitados como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes como a instituição de ensino, carga horária, curso e a linha utilizada no trajeto.

Após preencher a ficha com as informações, o solicitante deve salvar e imprimir o formulário gerado, o encaminhando para validação da instituição de ensino. Em seguida, é preciso enviar o documento completo, a Folha Resumo do CadÚnico, RG, CPF e o comprovante de endereço pelo site do programa. O material será analisado pelas equipes da Secretaria Municipal de Educação, bastando ao estudante aguardar a aprovação ou pedido de resolução de possíveis pendências da sua inscrição diretamente no portal. Somente após a aprovação da documentação o aluno terá acesso ao benefício.