As políticas inclusivas na educação no Brasil garantem o direito de acesso, permanência e aprendizado a todos os alunos, com foco na valorização da diversidade e equidade. A Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, lançada em outubro de 2025, foca na inclusão plena em classes comuns, com apoio do Atendimento Educacional Especializado (AEE), Plano Educacional Individualizado (PEI) e combate ao capacitismo.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando um balanço importante da Educação de Suzano.

No Dia Internacional, celebrado no sábado (24/01), Suzano comemorou os avanços que permitiram, ao longo da última década, a consolidação das políticas inclusivas e a oferta de ferramentas tecnológicas na rede municipal de ensino, que têm proporcionado mais desenvolvimento e autonomia aos estudantes.

O trabalho contempla estudantes com deficiência por meio de estrutura e profissionais capacitados para lidar com as demandas relacionadas ao apoio pedagógico e às inovações associadas à aprendizagem.

Segundo a Prefeitura, o município tem dado especial atenção ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) com os esforços que têm proporcionado a abertura de novas salas de recurso multifuncional, por exemplo, às crianças atípicas.

A política atual reafirma a inclusão plena, combatendo o retrocesso à segregação e focando na educação como direito universal e não apenas uma concessão.

As ações já realizadas se somarão aos investimentos que estão sendo feitos para fortalecer essa rede de suporte.

É importante transformar a realidade dos alunos com a estrutura que tem sido disponibilizada. Assim será possível desenvolver novas atividades pedagógicas que antes não eram possíveis utilizando recursos lúdicos para impulsionar o interesse e o envolvimento dos alunos.