Poupatempo conquista selo

A importância do Poupatempo reside em centralizar e agilizar serviços públicos (como RG, CNH, veículos) em um só lugar, poupar o tempo do cidadão, reduzir a burocracia e oferecer atendimento de qualidade e alta aprovação, tanto presencialmente quanto digitalmente, modernizando a administração e melhorando a vida do cidadão paulista.

Nesta semana, o Poupatempo, programa do Governo de São referência em atendimento ao cidadão, foi o vencedor do Prêmio Reclame AQUI 2025, na categoria Instituições Sociais e Governamentais – Grandes Operações. Considerada a principal premiação do país em reputação e atendimento, a iniciativa reconhece as organizações que se destacam na experiência com o consumidor.

Além do prêmio, o programa também conquistou o selo RA1000, certificação máxima da plataforma Reclame AQUI concedida a instituições com os melhores índices de atendimento e resolução de demandas.

Nos últimos seis meses, o Poupatempo registrou nota média de 8,9, respondeu a 97% das reclamações e solucionou 92% dos registros, indicadores que reforçam a confiança da população e o compromisso com transparência, eficiência e qualidade no atendimento.

O serviço também é realizado em Suzano com grande aprovação.

O reconhecimento reflete os investimentos contínuos em tecnologia, a ampliação dos serviços digitais e a qualificação das equipes, que têm facilitado o acesso da população aos serviços públicos em todo o Estado.

Administrado pela Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), o Poupatempo é referência nacional em atendimento ao cidadão. O programa reúne serviços estaduais, federais e municipais em um único ambiente, físico e digital, garantindo praticidade, agilidade e segurança no acesso.

Atualmente, o Poupatempo conta com 245 unidades presenciais, cerca de 900 totens de autoatendimento e mais de 4 mil serviços à disposição da população.

Entre as principais contribuições destacam-se a Economia de Tempo: Reúne diversos serviços de diferentes órgãos (Detran, Trabalho, Identificação, etc.), eliminando a necessidade de ir a múltiplos locais e reduzindo filas.

Também contribui para a desburocratização: simplifica processos complexos, tornando-os mais fáceis e rápidos para o cidadão.