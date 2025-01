Resultados da Educação no Estado

Melhorar a educação é um desafio importante para os governos municipal, estadual e federal.

Nesta semana, o Governo do Estado de São Paulo divulgou o resultado da Avaliação Fluência Leitora aplicada pela Secretaria da Educação (Seduc-SP).

O levantamento mostrou que o número de estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental que sabem ler adequadamente na rede pública paulista avançou em 57% entre as edições do primeiro e segundo semestre de 2024. No mesmo período, o percentual de estudantes nos níveis pré-leitores, aqueles que ainda apresentam dificuldade na leitura, diminuiu pela metade.

Estão incluídas, nessa lista, as cidades do Alto Tietê.

No último ano letivo, mais de 370 mil estudantes matriculados em escolas da rede estadual e de 642 municípios parceiros do programa Alfabetiza Juntos, lançado pela Seduc-SP em março do ano passado, foram avaliados em provas aplicadas nos meses de março e novembro. A meta é ter 90% de crianças leitoras até o fim da atual gestão, em 2026. Para isso, ao longo do ano, a pasta ofertou às prefeituras parceiras cursos de formação continuada a professores, material didático padronizado e acesso a plataformas de leitura. O Governo do Estado de São Paulo investiu R$ 300 milhões no programa em 2024.

De acordo com a Seduc, a fluência leitora avalia o desempenho individual dos alunos na leitura e compreensão de textos escritos com objetivo de identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. São observados o entendimento de palavras, pseudopalavras e textos adequados à etapa escolar, a partir da habilidade, fluidez e ritmo de leitura.

Na edição de março, a primeira de 2024, eram considerados leitores iniciantes e fluentes 48% dos alunos avaliados (181.586). Na segunda etapa, o percentual nesses dois níveis subiu e agora corresponde a 77% (286.676) entre todos os estudantes que participaram da prova.

São consideradas leitoras fluentes aqueles que conseguem ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto, entre 28 e 40 pseudopalavras (palavras inventadas ou sem significado) e atingem 97% de precisão na leitura de palavras existentes em um texto.

Por outro lado, a quantidade de alunos que estão nos quatro níveis de pré-leitores recuou. Destaque para o percentual de estudantes do nível mais crítico (1) que diminuiu de 15% (57.183) para 5% (20.250) no total de crianças avaliadas.