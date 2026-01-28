Roberto Simonsen: falta pouco

As obras de prolongamento da Avenida Roberto Simonsen prosseguem em Suzano e praticamente estão prontas.

Há uma expectativa importante para que os serviços sejam concluídos porque vai modificar o cenário urbano da cidade naquele trecho.

Nesta semana, foi realizada uma série de vistorias técnicas em duas das mais importantes frentes de infraestrutura em andamento no município: o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen e as obras do Complexo Viário do Alto Tietê, que fará a conexão da cidade com o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).

Quem passa pelo local já pode verificar a aplicação de binder na Roberto Simonsen - camada asfáltica intermediária fundamental para a resistência do pavimento - e conferir as estruturas já concretadas do complexo de alças na avenida Brasil, com colunas e parte das vigas executadas, inclusive com trechos já desformados.

Na Roberto Simonsen, as intervenções chegam a 87% de conclusão e entram na reta final. A previsão é de que a obra seja entregue nas próximas semanas. Estão sendo feitos serviços de pavimentação, reforço estrutural do solo e implantação do sistema de drenagem. A aplicação do binder marca uma fase decisiva do processo, pois prepara a pista para receber o revestimento final, responsável por assegurar aderência, conforto e desempenho adequado ao tráfego.

Em outro trecho da avenida, as equipes atuam na troca do solo do pavimento existente, procedimento que substitui camadas com baixa capacidade de suporte por materiais mais resistentes. A medida evita recalques e deformações futuras, preservando a qualidade do asfalto. Também avançam a construção dos poços de visita (PVs) das aduelas, estruturas que integram o sistema de drenagem urbana, permitindo inspeção, manutenção das galerias pluviais e o escoamento correto da água da chuva, reduzindo riscos de alagamentos.

Os investimentos na obra somam R$ 14,9 milhões, sendo R$ 11,7 milhões provenientes de recursos federais e R$ 3,2 milhões de contrapartida do município. A execução está a cargo da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções, sob fiscalização técnica da prefeitura.

Com a conclusão do prolongamento, os bairros Jardim Márcia e Parque Santa Rosa passarão a contar com ligação direta para o miolo central da cidade, além de facilitar o acesso às estradas dos Fernandes e Santa Mônica. A nova via funcionará como eixo alternativo de circulação, ajudando a redistribuir o fluxo de veículos e aliviar a sobrecarga em corredores centrais.

Há uma grande expectativa para que as obras sejam entregues e que ocorram mudanças importantes no trânsito das imediações da cidade.