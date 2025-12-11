Selo ambiental

A preservação da natureza é vital porque garante recursos essenciais (água, ar, alimentos, matérias-primas) para a vida humana e de outras espécies, mantém o equilíbrio dos ecossistemas, combate as mudanças climáticas (absorvendo CO2) e protege a saúde pública, prevenindo doenças. Sem ela, há extinção de espécies, desequilíbrio ecológico e escassez de recursos, ameaçando o bem-estar e o futuro das próximas gerações, que dependem de um planeta saudável para sobreviver.

Pelo País, municípios têm o desafio de tentar manter o meio ambiente preservado e sugerem ações importantes.

Nesta semana, Suzano, por exemplo, conquistou mais um importante reconhecimento na área ambiental ao receber, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a nova certificação do “Programa Município VerdeAzul” (PMVA).

A Prefeitura de Suzano garante que o resultado reafirma a evolução contínua da cidade no programa estadual. Suzano registrou, no ranking divulgado em 2024, 88 pontos entre cidades com 100 mil a 499.999 habitantes, figurando na 9ª posição. Na nova avaliação, o município alcançou 92,5 pontos, avançando para a 6ª posição no ranking do Estado de São Paulo.

Meio ambiente é definido como o conjunto de elementos e processos biológicos, químicos e físicos que orientam e criam as condições necessárias para a manutenção da vida no planeta Terra. Essa é uma das principais e mais abrangentes definições para o termo, utilizada tanto pela Organização das Nações Unidas (ONU) como pela legislação ambiental brasileira.

Em Suzano, o salto demonstra que as ações ambientais executadas pela administração municipal têm sido eficientes, planejadas e permanentes.

O resultado pode ser considerado fruto de muito trabalho, planejamento e dedicação de toda a cidade.

Suzano evoluiu porque tratamos o meio ambiente como prioridade, com ações que vão da educação ambiental à fiscalização, passando pela gestão das águas, arborização e resíduos sólidos.