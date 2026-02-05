Uso de inteligência na segurança

O uso da inteligência na segurança pública, por meio do trabalho intenso de investigações, garante resultados importantes.

Nesta semana, o Estado informou que a queda nos índices é consequência de investigações e do uso de ferramentas de inteligência que ajudaram as Polícias Civil e Militar a identificar e prender quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Além disso, o reforço no policiamento em áreas específicas, com base no registro de ocorrências, frustrou a ação de criminosos.

De acordo com o Estado, São Paulo teve redução de 27% nos casos de roubos e furtos a residências no último ano. Ao todo, foram 11,2 mil ocorrências a menos em comparação com 2024, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública.

No ano passado aconteceram 31 mil crimes entre janeiro e dezembro. A maior parte foi de furtos (29 mil) e pouco mais de 1,9 mil roubos. No mesmo período de 2024, a Polícia Civil registrou 42,9 mil boletins de ocorrência em todo o território paulista.

O delegado Fábio Sandrin, da 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), explicou que a atuação policial integrada está “minando” as estruturas criminosas.

De acordo com o Estado, os roubos e furtos a residências caíram em toda a cidade de São Paulo, segundo a SSP. No último ano, aconteceram 4,2 mil crimes ante 5,4 mil entre janeiro e dezembro de 2024.

Em setembro de 2025, um dos criminosos apontados como o maior ladrão de casas no estado foi preso na capital paulista. O homem de 41 anos foi encontrado em um imóvel na região de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Ele era foragido por roubo, formação de quadrilha, porte ilegal de armas entre outros crimes. Na época, o Deic informou que o criminoso constava em pelo menos 14 inquéritos instaurados pelas autoridades policiais desde 2016.

Já em agosto, policiais da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) prenderam uma quadrilha especializada em roubos e furtos a residência na zona sul da capital. Ao todo, foram presos 12 integrantes do bando, além de menores de idade.