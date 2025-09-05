Arena Suzano sedia Campeonato Brasileiro de Kendô neste final de semana

A Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) sediará neste final de semana (06 e 07/09) o 42º Campeonato Brasileiro de Kendô - Categoria Adulto Graduado, promovido pela Confederação Brasileira de Kendô (CBK).

A competição deve reunir 188 atletas de diversas partes do Brasil para disputas no Individual Masculino, Individual Feminino e Equipes Mistas, voltadas para praticantes a partir do 1º dan.

A programação oficial começa no sábado (06/09), a partir das 8 horas, com seminários técnicos de kendô, kata e arbitragem. Ao longo do dia também serão realizados exames de graduação, que vão do 1º kyu ao 7º dan, além de provas de Shoogo (Renshi/Kyoshi). No domingo (07/09), a Arena Suzano abre as portas logo cedo para o aquecimento dos competidores, às 7h30. A cerimônia oficial de abertura está marcada para as 8 horas, seguida das disputas que avançam até o período da tarde, quando acontece a premiação e a solenidade de encerramento, prevista para as 16h30.

Entre os destaques da competição está a forte presença de atletas suzanenses, muitos deles integrantes da Associação Cultural de Suzano - Bunkyo e da Associação Cultural Esportiva Agrícola (Aceas) Fukuhaku, além de representantes de grupos tradicionais ligados à colônia japonesa na região. A cidade será representada por nomes de peso como Aline Kiyomi Nakao, Andrey Eiji Cardoso, Caroline Naomi Ueda, Eduardo Silva de Lima, Filipe Daniel Marques Mendes, Grazieli Ayumi Hayashi, Henrique Kenji Hayashi, Nelson Takeshi Ueno, Noboru Kinoshita e Ricardo Jungi Hayashi. Todos estes atletas também integram a Seleção Brasileira que disputará o 9º Campeonato Latino-Americano de Kendô, em novembro, na cidade de Mar del Plata, na Argentina.

Além da expectativa pelas lutas, o campeonato também ganha destaque por ser uma oportunidade de intercâmbio cultural e técnico. Durante os exames de graduação, mestres de alto nível avaliarão os kendocas, reforçando a importância do evento para a evolução da modalidade no País.

O diretor do departamento de Kendô do Bunkyo de Suzano, Rodrigo Arakaki, destacou a alegria em poder receber o evento na cidade. “É um orgulho muito grande para nós termos a realização do Campeonato Brasileiro em Suzano. Nossa cidade sempre foi uma grande parceira e incentivadora do Kendô. Estamos muito felizes por colaborar com o esporte e a cultura japonesa”, disse.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, a realização do campeonato coloca a cidade em evidência no cenário esportivo brasileiro. “É uma honra para Suzano receber o Campeonato Brasileiro de Kendô, uma modalidade que carrega tradição, disciplina e valores da cultura japonesa. Nossa cidade tem grandes representantes no esporte, e sediar um evento dessa dimensão valoriza ainda mais o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas associações locais e pela comunidade. Esperamos que a população prestigie e se inspire com a dedicação e o talento desses atletas”, destacou.