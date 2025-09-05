Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 05 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Arena Suzano sedia Campeonato Brasileiro de Kendô neste final de semana

Evento reúne 188 atletas de todo o País e terá representantes da cidade entre os competidores; programação começará às 8 horas deste sábado (06/09)

05 setembro 2025 - 18h00Por da Reportagem Local
Arena Suzano sedia Campeonato Brasileiro de Kendô neste final de semanaArena Suzano sedia Campeonato Brasileiro de Kendô neste final de semana - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) sediará neste final de semana (06 e 07/09) o 42º Campeonato Brasileiro de Kendô - Categoria Adulto Graduado, promovido pela Confederação Brasileira de Kendô (CBK).

A competição deve reunir 188 atletas de diversas partes do Brasil para disputas no Individual Masculino, Individual Feminino e Equipes Mistas, voltadas para praticantes a partir do 1º dan.

A programação oficial começa no sábado (06/09), a partir das 8 horas, com seminários técnicos de kendô, kata e arbitragem. Ao longo do dia também serão realizados exames de graduação, que vão do 1º kyu ao 7º dan, além de provas de Shoogo (Renshi/Kyoshi). No domingo (07/09), a Arena Suzano abre as portas logo cedo para o aquecimento dos competidores, às 7h30. A cerimônia oficial de abertura está marcada para as 8 horas, seguida das disputas que avançam até o período da tarde, quando acontece a premiação e a solenidade de encerramento, prevista para as 16h30.

Entre os destaques da competição está a forte presença de atletas suzanenses, muitos deles integrantes da Associação Cultural de Suzano - Bunkyo e da Associação Cultural Esportiva Agrícola (Aceas) Fukuhaku, além de representantes de grupos tradicionais ligados à colônia japonesa na região. A cidade será representada por nomes de peso como Aline Kiyomi Nakao, Andrey Eiji Cardoso, Caroline Naomi Ueda, Eduardo Silva de Lima, Filipe Daniel Marques Mendes, Grazieli Ayumi Hayashi, Henrique Kenji Hayashi, Nelson Takeshi Ueno, Noboru Kinoshita e Ricardo Jungi Hayashi. Todos estes atletas também integram a Seleção Brasileira que disputará o 9º Campeonato Latino-Americano de Kendô, em novembro, na cidade de Mar del Plata, na Argentina.

Além da expectativa pelas lutas, o campeonato também ganha destaque por ser uma oportunidade de intercâmbio cultural e técnico. Durante os exames de graduação, mestres de alto nível avaliarão os kendocas, reforçando a importância do evento para a evolução da modalidade no País.

O diretor do departamento de Kendô do Bunkyo de Suzano, Rodrigo Arakaki, destacou a alegria em poder receber o evento na cidade. “É um orgulho muito grande para nós termos a realização do Campeonato Brasileiro em Suzano. Nossa cidade sempre foi uma grande parceira e incentivadora do Kendô. Estamos muito felizes por colaborar com o esporte e a cultura japonesa”, disse.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, a realização do campeonato coloca a cidade em evidência no cenário esportivo brasileiro. “É uma honra para Suzano receber o Campeonato Brasileiro de Kendô, uma modalidade que carrega tradição, disciplina e valores da cultura japonesa. Nossa cidade tem grandes representantes no esporte, e sediar um evento dessa dimensão valoriza ainda mais o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas associações locais e pela comunidade. Esperamos que a população prestigie e se inspire com a dedicação e o talento desses atletas”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ancelotti celebra estreia no Maracanã: "Nova experiência que sempre terei nas minhas recordações"
Seleção Brasileira

Ancelotti celebra estreia no Maracanã: "Nova experiência que sempre terei nas minhas recordações"

Ecus perde por 1 a 0 para o Tanabi fora de casa na decisão do título da Bezinha
Esportes

Ecus perde por 1 a 0 para o Tanabi fora de casa na decisão do título da Bezinha

Suzano Vôlei vence em Atibaia e assume liderança do Paulista
Esportes

Suzano Vôlei vence em Atibaia e assume liderança do Paulista

Brasil e México abrem mercados para novos produtos agrícolas
Nacional

Brasil e México abrem mercados para novos produtos agrícolas

Suzano Vôlei vai a Atibaia em busca da 2ª vitória no Paulista 2025
Esportes

Suzano Vôlei vai a Atibaia em busca da 2ª vitória no Paulista 2025

Botafogo Jardim São José inaugura nova arena em Suzano neste sábado
Esportes

Botafogo Jardim São José inaugura nova arena em Suzano neste sábado