Brasil e Espanha empatam em 3 a 3 no Santiago Bernabéu

A seleção brasileira empatou em 3 a 3 com a Espanha em jogo eletrizante no Santiago Bernabéu nesta terça-feira. Com apenas duas partidas, Dorival Júnior parece ter resgatado a seleção dos fiascos desde o fim da Copa. Os gols foram marcados por Rodrygo, Endrick e Paquetá, pela seleção. Já do lado adversário, Rodri fez duas vezes e Dani Olmo ampliou.

Esse foi o segundo jogo sob comando de Dorival Júnior. A equipe enfrentou no fim de semana a Inglaterra e venceu por 1 a 0.

Assim como no jogo de sábado, Dorival repetiu a escalação. Mas o time saiu atrás e sentiu o gol. Em jogada dentro da área, o juiz marcou pênalti, duvidoso e que gerou reclamação da seleção. Rodri chutou no meio e fez, aos 12 minutos.

Ainda no primeiro tempo, Dani Olmo ampliou em golaço, após dar "caneta" em Beraldo, cortar a marcação de Bruno Guimarães e chutar forte já na "cara" do gol.

O Brasil seguiu tentando jogadas e conseguiu o gol de alívio com Rodrygo, ainda no primeiro tempo. O goleiro adversário tentou trocar passe dentro da área, mas o atacante brasileiro interceptou a bola e tocou de cobertura.

Na volta do segundo tempo Dorival colocou Endrick e Andreas Pereira, que melhoraram muito a partida para o Brasil. A Espanha ficou recuada e viu o Brasil empatar logo com 5 minutos. Após cobrança de escanteio, Endrick, quase da entrada da área, chutou forte, sem deixar a bola cair e fez o gol de empate. Esse é o segundo gol dele com a seleção.

A partida seguiu boa, com chances para os dois lados. Até que com 42 minutos da segunda etapa, o juiz marcou mais um pênalti duvidoso para os espanhóis. Rodri converteu e praticamente tinha sacramentado a vitória.

O Brasil ainda seguiu no ataque e conseguiu, com Galeno, que estreou hoje pela seleção, um pênalti. Após a bola sobrar dentro da área, o atacante brasileiro correu para pegá-la e o lateral Carvajal segurou a sua perna. Paquetá converteu e fez o gol de empate.

O Brasil volta a campo agora em junho, para mais dois amistosos de preparação para a Copa América, contra o México e Estados Unidos. Os dois jogos já serão com atletas convocados para a competição.