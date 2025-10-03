Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/10/2025
Esportes

Campeão Brasileiro de Beisebol será conhecido no domingo

Finais da principal liga de beisebol amador ocorrem em Mogi

03 outubro 2025 - 20h00Por da Região
Campeão Brasileiro de Beisebol será conhecido no domingoCampeão Brasileiro de Beisebol será conhecido no domingo - (Foto: Divulgação)

Neste domingo, dia 05, a partir das 9hs, o Centro Esportivo do Bunkyo receberá as finais das Divisões AA e AAA do Campeonato de Beisebol Amador (CBA), que será disputada entre as equipes Koringas da Capital Paulista e Brotherhood de Atibaia na Divisão AAA. No mesmo dia, também ocorre a final da Divisão AA, que é a divisão de acesso, entre os times Foxes e Blue Label, ambas de São Paulo Capital.

O CBA é o principal campeonato da modalidade disputada entre adultos, reunindo 25 times divididos em 3 Divisões que disputam jogos em turno e returno até a definição dos finalistas em cada Divisão. Atletas federados, e até atletas que já passaram por ligas profissionais de beisebol participam do campeonato.

Na Divisão AAA, os Koringas enfrentaram os Tomateros da cidade de Suzano, repetindo a final de 2024, mas desta vez, quem levou a melhor foi a representação de São Paulo. O Vice Campeão de 2024 vem liderado no batter’s box por Pedro Irikura que detém até o momento o melhor índice de aproveitamento da divisão. O Brotherhood, semifinalista de 2024, chega à final tendo passado pelo Sudoeste fazendo o placar de 11 a 5. A final da Divisão AAA reunirá o principal arremessador da liga, Lucas Tadokoro do Brotherhood contra o principal rebatedor, Pedro Irikura. O desempenho de Lucas Tadokoro em 2025 é tão impressionante no montinho que com os seus 39 strikeouts, num jogo de 5 entradas, equivaleria a dizer que ele eliminou os 39 rebatedores em 2,5 jogos em sequência.  

Já na Divisão de acesso o Foxes venceu o Highlanders num jogo disputadíssimo pelo placar de 4 a 3, e o Blue Labels passou pelo Monarchs por 13 a 3.

Vitor Rodrigues, um dos dirigentes do CBA, se mostra muito satisfeito com a temporada. “Todos nós dirigentes e organizadores do CBA estamos muito felizes com o desempenho dos times que melhoram tecnicamente a cada temporada. A gente percebe o quão sério os times levam o jogo e o campeonato, treinando e se dedicando,  e temos feito de tudo para a cada ano melhorarmos ainda mais a liga amadora e agora com a cidade de Mogi que além de sediar o nosso compeonato também passou a ter um time representando essa cidade que respira o beisebol nos deixa muito orgulhosos”.

O Manager Geral do Bunkyo Mogi Beisebol, Juliano Abe, explica o que representa receber as finais do CBA na cidade. “É uma honra podermos sediar um campeonato tão bem organizado como é o CBA, e mostra que colocamos a cidade novamente na rota da modalidade. A nossa Mogi que já foi a casa de jogadores incríveis, gera uma oportunidade muito legal para as nossas crianças verem ao vivo jogos de alto nível com atletas que já foram profissionais ou que representaram a seleção brasileira.”

O Centro Esportivo do Bunkyo está localizado na Av. Japão, 5919 no bairro de Porteira Preta. A entrada é gratuita.

