sexta 24 de abril de 2026

Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Palmeiras bate Jacuipense e encaminha classificação na Copa do Brasil

Verdão triunfa por 3 a 0 e se aproxima das oitavas de final

24 abril 2026 - 10h00Por Agência Brasil
Verdão triunfa por 3 a 0 e se aproxima das oitavas de final - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Palmeiras encaminhou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil após derrotar a Jacuipense pelo placar de 3 a 0, na noite desta quinta-feira (23) no Allianz Parque, em São Paulo.

Desta forma, o Verdão avança na competição mesmo se for derrotado por dois gols de diferença no confronto de volta, que será disputado no Estádio do Café, em Londrina, no dia 13 de maio, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira foi muito superior desde o primeiro toque na bola. E o Palmeiras conseguiu abrir o marcador logo aos nove minutos do primeiro tempo, com o atacante paraguaio Ramón Sosa em cobrança de pênalti.

Aos 36 minutos o trabalho do Verdão foi facilitado após a expulsão do zagueiro JP Talisca, que deu um carrinho forte em Lucas Evangelista. A partir daí os paulistas passaram a criar ainda mais oportunidades, e conseguiram ampliar aos 53 minutos com Felipe Anderson.

Após o intervalo, a equipe de Abel Ferreira precisou de apenas nove minutos para chegar ao terceiro, novamente com Ramón Sosa em cobrança de pênalti. A partir daí o Palmeiras tirou o pé do acelerador e o placar permaneceu sem mais alterações.

Outros resultados:

Operário-PR 0 x 0 Fluminense
Atlético-MG 2 x 1 Ceará
Athletico-PR 0 x 0 Atlético-GO

Leia Também

Mogi Vôlei vence APCEF/SE por 3 a 0 na abertura do Brasileiro Interclubes Sub-19
Esportes

Mogi Vôlei vence APCEF/SE por 3 a 0 na abertura do Brasileiro Interclubes Sub-19

Flamengo estreia na Copa do Brasil com triunfo de 2 a 1 sobre o Vitória
Esportes

Flamengo estreia na Copa do Brasil com triunfo de 2 a 1 sobre o Vitória

Botafogo bate Chape em jogo de abertura da 5ª fase da Copa do Brasil
Esportes

Botafogo bate Chape em jogo de abertura da 5ª fase da Copa do Brasil

Brasileiro feminino: Palmeiras derrota Fluminense no Luso Brasileiro
Esportes

Brasileiro feminino: Palmeiras derrota Fluminense no Luso Brasileiro

Gabrielzinho concorre ao Laureus de Melhor Atleta com Deficiência
Esportes

Gabrielzinho concorre ao Laureus de Melhor Atleta com Deficiência

Flamengo goleia Independiente Medellín por 4 a 1 na Copa Libertadores
Esportes

Flamengo goleia Independiente Medellín por 4 a 1 na Copa Libertadores