Atletas do Time SP conquistam oito medalhas de ouro no 2º dia do Grand Prix Internacional

Os atletas do Time São Paulo ganharam oito das 12 medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil nesta sexta-feira (24), segundo dia do Grand Prix Internacional de atletismo, sediado em Rabat, Marrocos. Foram também três medalhas de prata e uma de bronze dos atletas apoiados pelo programa de fomento ao paradesporto da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Ao todo, o Brasil encerrou o dia na liderança do quadro de medalhas, com 29 medalhas de ouro.

Entre os representantes do Time São Paulo, ganharam a medalha de ouro os atletas André Rocha (F52), Aser Ramos (T36), Bartolomeu Chaves (T37), Jerusa Geber (T11), Maria Clara Lima (T35), Matheus de Lima (T44) Raíssa Machado (F56) e Wanna Brito (F32).

As medalhas de prata foram conquistadas por Alessandro Rodrigo (lançamento de disco (F11), Giovanna Boscolo (arremesso de peso) e Cristian Gabriel (200m T37). A de bronze ficou com Thiago Paulino (lançamento de disco F57).

“Essas conquistas refletem o compromisso do Governo de São Paulo com o desenvolvimento do paradesporto e a inclusão por meio do esporte. O desempenho dos nossos atletas no Grand Prix comprova que investir em estrutura, apoio e oportunidades gera resultados concretos dentro e fora das pistas. Estamos confiantes em mais um grande dia e na consolidação do Brasil na liderança”, destacou Marcos da Costa, secretário Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

André Rocha celebrou sua vitória no lançamento de disco. “Consegui a medalha de ouro com uma boa marca na minha segunda competição do ano, a primeira internacional. Estou muito feliz, o clima estava bom e a estrutura da competição é muito bem feita. Deixo meu agradecimento ao Time São Paulo e a todos que torcem pelos atletas paralímpicos. Estamos em uma crescente que nos levará a marcas ainda melhores”, disse André.

A competição termina no sábado (25), envolvendo ao todo 36 atletas Paralímpicos, sendo 22 do Time São Paulo. O Grand Prix é a única competição internacional do ano e serve como preparação para o Para-pan e o Campeonato Mundial de 2027.

Time São Paulo

O Time São Paulo Paralímpico é um programa criado em 2011, fruto da parceria entre o Governo do estado e o Comitê Paralímpico Brasileiro, para apoiar o desenvolvimento de atletas paralímpicos de alto rendimento, fortalecendo suas carreiras e aumentando as chances de conquistas nacionais e internacionais.

Desde o início, com um grupo formado apenas por 21 esportistas e quatro atletas-guia, o projeto já mostrava potencial e, ao longo dos anos, teve papel importante no bom desempenho do Brasil em competições como os Jogos Parapan-Americanos e Jogos Paralímpicos. Os resultados foram tão relevantes, que, caso o Time São Paulo fosse um país, ocuparia posição de destaque no quadro de medalhas dessas competições, tornando-se potência internacional.

Em 2026, o programa está mais forte do que nunca, investindo R$ 8,2 milhões em 157 atletas, sendo 43 novos, de 16 modalidades paralímpicas diferentes. O programa segue construindo uma trajetória de conquistas esportivas e impacto social graças ao trabalho de atletas, técnicos e gestores que honram o compromisso com inclusão, respeito e excelência no esporte.