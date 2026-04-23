Mogi Vôlei vence APCEF/SE por 3 a 0 na abertura do Brasileiro Interclubes Sub-19

A base do Mogi Vôlei mostrou a que veio logo em seu primeiro compromisso no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-19. Na manhã desta quinta-feira (23), os meninos de Mogi das Cruzes estrearam com uma vitória contundente por 3 sets a 0 sobre a equipe da APCEF/SE (Associação de Pessoal da Caixa Econômica de Sergipe), em partida válida pelo Grupo A da competição nacional.

O jogo, realizado às 10h da manhã, marcou a abertura da fase classificatória. A equipe comandada pelo técnico Igor Miranda não sentiu o peso da estreia e impôs um ritmo agressivo desde os primeiros saques. O grande nome do confronto foi o ponteiro Andrey, que chamou a responsabilidade no ataque, desequilibrou a defesa adversária e foi peça-chave na construção do placar.

Com Andrey inspirado e um volume de jogo coletivo muito consistente, o Mogi Vôlei fechou a partida em sets diretos, com parciais seguras de 25 a 16 no primeiro set, 25 a 23 no segundo (o mais disputado do confronto), e liquidou a fatura com um tranquilo 25 a 15 na terceira e última parcial.

Satisfeito com a postura do time na estreia, o técnico Igor Miranda celebrou o resultado, mas já pediu foco na sequência do torneio: "Estrear com vitória é sempre fundamental, principalmente em uma competição de tiro curto e alto nível como o CBI. Os meninos entraram muito concentrados, conseguimos aplicar o que viemos treinando e o Andrey fez uma excelente partida, puxando o nosso ritmo ofensivo. É um ótimo primeiro passo, dá confiança ao grupo, mas o campeonato está só começando. Agora é descansar e já focar no estudo do próximo adversário", avaliou o treinador.

O resultado garante pontos importantes e saldo de sets positivo logo na largada do Grupo A, colocando o Mogi Vôlei em excelente posição para buscar a classificação para as fases finais do torneio.

O CBI Sub-19, organizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) em parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), reúne as principais forças do voleibol de base do Brasil na cidade de Praia Grande, no litoral paulista, e segue com a fase de grupos nos próximos dias.