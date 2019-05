Campeonato Paulista de Basquete começa em agosto com 12 times na disputa

A Federação Paulista de Basketball (FPB) divulgou nessa terça (21) os participantes e os grupos do Campeonato Paulista 2019. A competição terá 12 equipes na disputa, divididos em dois grupos de seis, que jogarão em turno e returno dentro de cada chave. O início está previsto para o dia 2 de agosto, com término em 10 de outubro.



O Paulista deste ano tem como novidades o time do São Paulo, finalista da Liga Ouro, o retorno do Rio Claro e a participação da equipe de São João da Boa Vista. O Mogi Basquete está no grupo A, com Sesi/Franca (atual campeão), Pinheiros, Osasco, América e São Paulo. No grupo B estão Paulistano/Corpore, Sendi/Bauru, São José dos Campos, Corinthians, Rio Claro e São João da Boa Vista.



“Decidiram por um formato, na minha opinião, muito atraente. Um campeonato que vai ter dois meses e meio de duração, 12 equipes e que ficou bastante equilibrado, com disputa do começo ao fim. Várias equipes que disputam o NBB, sete que disputaram a edição passada, mais as que devem entrar no próximo. O Minas Tênis Clube vai jogar o Paulista pela equipe do São João da Boa Vista. A forma de competição foi muito discutida pelos clubes, de forma muito democrática, e ficou muito boa. Tem tudo para ser um ótimo campeonato e com um nível fortíssimo. Os times devem começar a se preparar no meio de julho e devem usar o Paulista como a pré-temporada para o NBB, que começa no meio de outubro. Será muito bom por esse lado, que você prepara a equipe contra equipe fortes do basquete brasileiro. O Paulista terá um nível altíssimo e tem tudo para ser sensacional”, ressalta o supervisor do Mogi das Cruzes/Helbor, Cadum Guimarães, que participou do congresso da FPB nessa terça.



Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final. Os demais se enfrentam nas oitavas: o terceiro pega o sexto e quarto, o quinto. Todas as séries serão disputadas em melhor de três partidas. A tabela da competição deve ser divulgada pela Federação Paulista na próxima sexta (24).