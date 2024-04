CBF define jogos da terceira fase da Copa do Brasil; veja os confrontos

Por Thiago Caetano - Do Rio de Janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil, em sorteio realizado na sede da entidade, nesta quarta-feira (17). Nesta fase, 12 equipes vão entrar na competição e se juntarão aos 20 times que avançaram da fase anterior. Saõ eles: os oito times brasileiros que começaram a Libertadores (Atlético-MG, Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Flamengo e São Paulo), além de Athletico-PR (nono no Brasileirão 2023), Ceará (atual campeão da Copa do Nordeste), Goiás (campeão da Copa Verde) e Vitória (campeão da Série B).

Os jogos terão ida e volta e serão realizados nas semanas de 1º e 22 de maio. Atual campeoão da competição, o São Paulo encara o Águia Marabá (PA). O Corinthians vai até o Rio Grande do Norte enfrentar o América-RN. O Palmeiras, por sua vez, não fará uma longa viagem. A equipe de Abel Ferreira enfrentará o Botafogo-SP. Corinthians e São Paulo jogarão a partida decisiva em casa, enquanto o Verdão jogará a segunda partida em Ribeirão Preto.

Veja os confrontos: