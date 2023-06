City bate a Inter de Milão e é campeão da Champions League

Enfim, o Manchester City é campeão da Uefa Champions League! A equipe inglesa bateu a Inter de Milão na tarde/noite deste sábado (10) pelo placar de 1 a 0 e conquistou o inédito título da Liga dos Campeões da Uefa.

O gol do título foi marcado por Rodri, aos 23 minutos da segunda etapa, que pegou um rebote e finalizou no canto do goleiro Onana.

O jogo foi equilibrado, com momentos de domínio das duas equipes. A ampla vantagem técnica do Manchester City – tão ressaltada por especialistas em futebol – passou longe de ser provada nesta partida.

Tradicional na maior competição de clubes do mundo, com três títulos conquistados, a Inter de Milão deu muito trabalho para o City. Houve grande equilíbrio ao longo da partida. Apesar disso, o City conseguiu fazer o gol e abrir vantagem. Aos 23 do segundo tempo, Akanji lançou Bernardo Silva na área, que bateu cruzado para o meio. A bola sobrou para Rodri chapar no canto e fazer 1 a 0.

Após o gol, a Inter teve chances claras para empatar. Brilhou a estrela de Ederson, que fez defesas espetaculares, incluindo a realizada em uma finalização à queima-roupa em finalização de Lukaku, cara a cara, já no final da partida.

Com a vitória, o City conquista seu primeiro título de Uefa Champions League. O time inglês já havia chegado na final na temporada 2020-2021, caindo diante do Chelsea na final.