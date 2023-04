Com gol de Patrick Fabiano, Usac vence a primeira na segunda fase da Série A3

O Usac venceu o Desportivo Brasil na tarde deste sábado (1°) pelo placar de 1 a 0 no Suzanão, e voltou a sonhar com a classificação para as semifinais da Série A3 do Campeonato Paulista. O gol do Javali das Palmeiras foi marcado por Patrick Fabiano, aos 36 do segundo tempo, após jogada de Rafael Compri.

Com o resultado, o Usac conquistou seus primeiros três pontos na Série A3. O time vinha de duas derrotas para São José e Grêmio Prudente e precisava vencer para não se distanciar tanto da zona de classificação. No outro jogo pelo Grupo 3 da competição, o time de São José dos Campos e o time de Presidente Prudente empataram por 2 a 2.

Os resultados da tarde deste sábado mantêm o Usac na última colocação do Grupo 3. No entanto, a diferença para os líderes da chave diminui em dois pontos. Agora, o grupo está embolado, com o Grêmio Prudente liderando de forma isolada com 7 pontos. Na briga pela segunda vaga, São José tem 4 pontos. Desportivo Brasil e Usac têm 3 pontos cada, com a equipe de Porto Feliz tendo a vantagem no saldo de gols, que é de um a mais do que o Usac.

Usac e Desportivo Brasil voltam a se enfrentar no próximo sábado (8), desta vez no estádio Ernesto Rocco, no interior paulista. A partida acontece às 15 horas. Mais tarde, às 19 horas, São José e Grêmio Prudente se enfrentam no Vale do Paraíba.