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Esportes

Portugal e RD Congo empatam; congoleses marcam primeiro gol em Copas

Placar final foi de 1 a 1

17 junho 2026 - 19h05Por Agência Brasil
Axel Tuanzebe, do Congo, desafia Cristiano Ronaldo, de Portugal, durante a partida do Grupo K na quarta-feiraAxel Tuanzebe, do Congo, desafia Cristiano Ronaldo, de Portugal, durante a partida do Grupo K na quarta-feira - (Foto: Michael Regan / FIFA via Getty Images)

As seleções de Portugal e da República Democrática do Congo (RDC) se enfrentaram nesta quarta-feira (17), em Houston, nos Estados Unidos.

Na estreia das seleções do Grupo K, o placar terminou em 1 a 1, com gosto de vitória para a RD Congo que marcou pela primeira vez em uma Copa do Mundo.

O primeiro tempo da partida foi agitado. Portugal abriu o placar logo nos primeiros seis minutos. Pedro Neto cruzou a bola para João Neves, meio-campista, que marcou de cabeça, em um momento de desorganização do adversário. Com 1,74m, Neves, que é jogador do clube Paris Saint-Germain, é considerado baixo.

O time europeu permaneceu a maior parte do jogo com a posse da bola, mas atacou menos. Cristiano Ronaldo, o principal artilheiro, não conseguiu ser acessado, por conta da forte marcação do adversário.

Vencendo em campo, Portugal esfriou e ficou mais lento. E a reação dos Leopardos, apelido da seleção da RD Congo, veio nos minutos finais.

Em uma bola roubada ao final de um contra-ataque rápido, Samuel Moutoussamy chutou para o gol. A bola desviou na marcação e saiu em escanteio. Em uma bela jogada, aos 45 minutos, Arthur Masuaku cruzou para Yoane Wissa cabecear livre e marcar para a RDC.

Antes, a principal chance de Os Leopardos ocorreu nos minutos iniciais, quando Wissa, em uma tentativa de rebote, chutou para o gol, mas a bola foi para fora do campo. O time finalizou oito vezes contra o gol de Diogo Costa.cé

No segundo tempo, Portugal teve um gol de João Cancelo anulado, por impedimento, mas não encontrou facilidade para se livrar da marcação. A RD Congo alcançou bolas altas e conseguiu impedir lances perigosos.

A RD Congo apertou a marcação e jogadores chegaram a se estranhar em campo, após uma falta em favor de Portugal, aos 22 minutos. Logo depois, em um lance pela direita, Francisco Conceição fez a bola chegar a Cristiano Ronaldo, que chutou mal. Ele teve outra chance logo depois, em uma triangulação com Bruno Fernandes, Conceição e o próprio artilheiro.

Os congoleses também perderam a chance de ampliar a vantagem no placar em um lance com Cédric Bakambu, que sempre faz referência à crise humanitária enfrentada por seu país ao marcar um gol. Aos 31 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque pela esquerda, o atacante recebeu o passe, mas não bateu bem e a bola saiu por cima do gol.

Portugal voltou a pressionar, principalmente, com Conceição. Os congoleses reagiram, contra-atacaram e a torcida gritou, impulsionando Os Leopardos, que mantiveram a marcação e impediram chutes a gol dos europeus.

Na segunda rodada do Grupo K, Portugal enfrenta o Uzbequistão, em Houston, terça-feira (23), quando em Guadalajara, no México, a RD Congo enfrenta a Colômbia.

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