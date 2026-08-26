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Jornal Diário de Suzano - 26/08/2026
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Esportes

Corinthians negocia venda de André ao Nottingham Forest

Negociação seria por 13,6 milhões de libras (em torno de R$ 95 milhões na cotação atual)

25 agosto 2026 - 18h55Por de São Paulo
ANDRÉ Possibilidade de saída do Timão para a InglaterraANDRÉ Possibilidade de saída do Timão para a Inglaterra - (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians está negociando a venda do meio-campista André ao Nottingham Forest, da Inglaterra, segundo portal GE.


O Corinthians e o clube inglês têm conversado e trocado propostas para chegar a um acordo pelo jogador de 20 anos, formado nas categorias de base. Ainda não houve formalização.


Segundo o jornal Daily Mail, a negociação seria por 13,6 milhões de libras (em torno de R$ 95 milhões na cotação atual). O Corinthians não confirma o valor da transação. O clube tem 70% dos direitos econômicos do jogador.


André, de 20 anos, é um dos destaques do time paulista e vem tendo seu nome ligado a uma possível transferência para o futebol europeu. No começo do ano, o Milan, da Itália, avançou na contratação do volante, mas a negociação acabou melando.


Agora, ele entra na mira do Nottingham Forest, que busca reforçar seu meio-campo após perder Elliot Anderson para o Manchester City. O volante inglês foi vendido ao City por 116 milhões de libras esterlinas (R$ 787 milhões, na cotação da época).