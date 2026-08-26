Palmeiras faz clássico com o Santos no jogo de ida da Copa do Brasil

Palmeiras e Santos entram em campo nesta quarta-feira (26) para o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As duas equipes estão em uma verdadeira maratona de jogos nesta altura da temporada, tendo de dividir as atenções entre Brasileirão, campeonatos continentais (Libertadores e Sul-Americana) e também a própria participação no "torneio mais democrático do país".



Para a partida no Nubank Parque, o treinador Abel Ferreira terá de lidar com os desfalques do defensor Piquerez e do atacante Sosa, ambos no departamento médico do Verdão. O atacante Paulinho segue como dúvida.



Pelo lado do Peixe, apesar da já declarada insatisfação contra gramados sintéticos, Neymar pode ir a campo por conta da importância do duelo. Gabigol também já declarou "estar à disposição" para a partida. Por outro lado, o defensor Lucas Veríssimo e o meia Gabriel Menino, lesionados, são baixas confirmadas para o técnico Cuca.