Ecus estreia na Segunda Divisão Paulista em 23 de abril

O time segue com a preparação para a estreia.

A expectativa é de subir para a Série A3, mesma divisão do Usac.

Para isso o Ecus precisa pelo menos chegar na final, uma vez que o regulamento aponta que os dois finalistas sobem.

Despois o Ecus volta a campo no dia 28, às 15 horas, contra o Barcelona EC, fora de casa.

Entra em campo no dia 7, contra o Nacional em casa.

No dia 13 de maio vai enfrentar o Mauá fora de casa e por fim recebe o Jabaquara, no dia 21 de maio, encerrando o 1º turno da competição.

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) estreia na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, equivalente a quarta divisão, no próximo dia 23 de abril contra o Mauaense, no Suzanão, às 10 horas.