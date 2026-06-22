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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Esporte

Em jogo movimentado, União Mogi supera Itaquá; times se preparam para as oitavas da 'Bezinha'

22 junho 2026 - 11h06Por De Mogi
O União Mogi se superou e venceu o Itaquá Athletico Club (IAC) por 2 a 1 no  sábado (20)O União Mogi se superou e venceu o Itaquá Athletico Club (IAC) por 2 a 1 no  sábado (20) - (Foto: Emerson Brand/União Mogi)

O União Mogi se superou e venceu o Itaquá Athletico Club (IAC) por 2 a 1 no  sábado (20), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. Os dois times da região estão classificados para as oitavas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Bezinha. O confronto foi válido pela última rodada da fase de grupos.

Na próxima fase, o IAC vai enfrentar o Paulínia, classificado em 16º lugar. O União, que ficou com a décima posição na somatória das chaves, enfrenta no mata-mata o Mauá, dono da sétima melhor campanha.

O União Mogi ficou com a terceira colocação do Grupo 4 com 14 pontos. Já o IAC sofreu a primeira derrota na competição, mas manteve a liderança geral. O jogo de sábado foi movimentado com Vitinho marcando aos 15 minutos para o União Mogi.

Aos 34 minutos, Gustavinho empatou. Nos acréscimos do segundo tempo, após cobrança de falta para a área, a bola sobrou para Macildo que garantiu a vitória para o União Mogi.

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