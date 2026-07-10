Espanha marca no fim, tira Bélgica e enfrenta França na semi

França e Espanha vão disputar vaga na final da Copa do Mundo da FIFA 2026. Nesta sexta-feira, em Los Angeles, a equipe ibérica derrotou a Bélgica por 2 a 1 e se classificou para a semifinal do torneio. O adversário serão ‘Les Bleus’, que superaram o Marrocos na última quinta por 2 a 0. O duelo entre os gigantes europeus acontece na próxima terça-feira, dia 14 de julho, em Dallas.
Fabián Ruiz abriu o placar, e Charles De Ketelaere igualou.
No segundo tempo, Mikel Merino repetiu o desempenho das oitavas de final contra Portugal, quando entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória por 1 a 0 nos instantes finais, e estufou as redes para dar a classificação para sua equipe.