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Jornal Diário de Suzano - 09/07/2026
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Esportes

Espanha marca no fim, tira Bélgica e enfrenta França na semi

Duelo entre os gigantes europeus acontece na próxima terça-feira, dia 14 de julho, em Dallas

10 julho 2026 - 18h12Por da Reportagem Local
Fabian Ruiz e Mikel Merino marcaram os golsFabian Ruiz e Mikel Merino marcaram os gols - (Foto: Divulgação/Fifa)

França e Espanha vão disputar vaga na final da Copa do Mundo da FIFA 2026. Nesta sexta-feira, em Los Angeles, a equipe ibérica derrotou a Bélgica por 2 a 1 e se classificou para a semifinal do torneio. O adversário serão ‘Les Bleus’, que superaram o Marrocos na última quinta por 2 a 0. O duelo entre os gigantes europeus acontece na próxima terça-feira, dia 14 de julho, em Dallas.


Fabián Ruiz abriu o placar, e Charles De Ketelaere igualou.


No segundo tempo, Mikel Merino repetiu o desempenho das oitavas de final contra Portugal, quando entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória por 1 a 0 nos instantes finais, e estufou as redes para dar a classificação para sua equipe.

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